Bolívar alcanza una cobertura del 95% en el Programa de Alimentación Escolar para 2026

Para el próximo año, el Gobierno Departamental no solo tiene garantizada la contratación para iniciar el PAE de manera oportuna, sino que ejecuta una estrategia de expansión que permitirá beneficiar a 160.885 estudiantes, lo que representa un 82% de cobertura departamental desde la administración de Bolívar.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Ese 95% de las instituciones educativas tendrá atención durante 180 días.

Este avance, articulado con el PAE operado directamente por los municipios, permitirá que el departamento supere el 95% de cobertura total, asegurando que prácticamente todos los niños, niñas y adolescentes matriculados reciban un complemento alimentario que incentive su asistencia y continuidad en el sistema educativo.

Actualmente, solo 9 municipios cuentan con cobertura total. Con la ampliación proyectada, Bolívar pasará a 33 municipios con el 100% de sus estudiantes atendidos, un logro histórico que reafirma el compromiso del Gobierno Departamental con la equidad, el cierre de brechas y la garantía de derechos para toda la población escolar.

“Nuestro propósito es que ningún estudiante se quede sin acceso a un alimento digno que lo motive a permanecer en la escuela. Con este esfuerzo, avanzamos hacia un PAE universal en Bolívar, más inclusivo, equitativo y transformador”, destacó el gobernador Yamil Arana Padauí.

Además de la ampliación de cobertura, el departamento trabaja en mejorar las modalidades de atención, con la meta de que para el 2027 al menos el 80% de los estudiantes reciban comida caliente, avanzando hacia un modelo más eficiente, oportuno y con mayor impacto social.

Con esta estrategia integral, Bolívar continúa fortaleciendo su liderazgo nacional en alimentación escolar y reafirma que la educación es la base del desarrollo y las oportunidades para todas las familias del territorio.