ANT aprobó dos nuevas zonas de reserva campesina en Guaviare y Tolima

El Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), aprobó la creación de dos nuevas Zonas de Reserva Campesina (ZRC): Rovira Tierra Fértil y Resistente, con 21.833 hectáreas en el municipio de Rovira (Tolima), y La Guardiana del Chiribiquete, con 183.200 hectáreas en Calamar (Guaviare).

Las dos nuevas Zonas, que beneficiarán a 3.396 familias de 52 veredas, se consolidan como hitos para el fortalecimiento de la economía campesina, la planificación territorial y la conservación ambiental.

“Estamos muy contentos de contarle al país que fueron aprobadas dos nuevas Zonas de Reserva Campesina que dignifican la presencia del campesinado y, sobre todo, protegen lo establecido en la Ley Segunda. Celebramos poder trabajar de la mano del Comité de Impulso y de la institucionalidad para reivindicar al campesino y construir alternativas para la soberanía alimentaria y la producción de alimentos”, afirmó Lina María Salcedo, subdirectora de Administración de Tierras de la ANT.

La Guardiana del Chiribiquete, primera ZRC constituida en un área de reserva forestal

En Guaviare, la Zona de Reserva Campesina La Guardiana del Chiribiquete protegerá 183.200 hectáreas en la zona de amortiguación del Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete, beneficiando a 1.830 familias que habitan el territorio.

“Esto nos llena de orgullo porque lo hemos construido paso a paso. Con La Guardiana del Chiribiquete empezamos a organizarnos, a planificar el futuro de manera sostenible. No queremos deforestar: queremos vivir dignamente en la legalidad y aportar a la soberanía alimentaria de nuestro país”, afirmó Eliécer Jiménez, campesino del municipio de Calamar.

Durante más de cinco años, 1.830 familias campesinas de 26 veredas de Calamar trabajaron para constituir esta ZRC, concebida como una despensa agrícola sostenible y orientada a frenar la deforestación en este territorio de la Amazonía.

Con la aprobación del Consejo Directivo de la ANT, La Guardiana se convierte en la primera Zona de Reserva Campesina establecida dentro de un área de reserva forestal amparada por la Ley 2.ª de 1959. Este logro se alcanzó tras superar cuatro intentos previos de consulta y, finalmente, obtener en octubre pasado el aval de los dos resguardos indígenas colindantes con el territorio.

Un modelo de paz, arraigo y sostenibilidad

En el Tolima, la Zona de Reserva Campesina Rovira Tierra Fértil y Resistente, que abarca 21.833 hectáreas, llega para transformar la vida de más de 1.566 familias, protegiendo su territorio y fomentando proyectos productivos sostenibles que cuiden el medio ambiente, con el propósito de garantizar que estas familias, que durante décadas han trabajado la tierra, vean reconocidos sus derechos.

Allí, las comunidades campesinas también aprobaron el Plan de Desarrollo Sostenible de la Zona, el cual permitirá implementar estrategias productivas, ambientales y de fortalecimiento comunitario en 26 veredas.

Augusto Moreno, líder campesino y presidente del comité impulsor de la ZRC, resaltó la importancia de la constitución de la Zona para las comunidades rurales del municipio.

“Hoy eso es una realidad, y es uno de los mayores logros de este Gobierno al enfocar sus esfuerzos en las Zonas de Reservas Campesinas. Esta figura nos permite organizarnos y desarrollar diversos proyectos productivos, al mismo tiempo que protegemos las fuentes de agua y el medio ambiente”, afirmó Moreno.

Además, esta figura busca impulsar la producción de alimentos como café, plátano y yuca, fortalecer la economía local y promover la seguridad en la tenencia de la tierra, contribuyendo al desarrollo sostenible del territorio.

Con estos avances, la Agencia Nacional de Tierras deja claro su compromiso con devolver la dignidad a las familias rurales del Guaviare y Tolima, al tiempo que garantiza la protección integral de la Amazonía.