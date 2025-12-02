7.404.17 metros cuadrados fueron restituidos en Chambacú, sector El Papayal

Con 35 negocios ya desalojados en el sector Papayal, en Chambacú, tras décadas de ocupación ilegal del espacio público, culminó este martes el operativo de restitución total del predio que desde ahora pertenece a todos los cartageneros y no a particulares que, de manera fraudulenta, se lucraron durante décadas con su uso. En total, tras el último procedimiento de desalojo, que incluyó una panadería y dos talleres, fueron restituidos más de 7.404.17 metros cuadrados.

Tras el operativo conjunto liderado por la Inspección de Policía de la Comuna 2, con el acompañamiento de la Alcaldía Mayor de Cartagena, y en articulación con la Policía Metropolitana y diferentes entidades del distrito de Cartagena, también avanza la completa demolición de los últimos locales comerciales que funcionaron por años de manera ilegal: la Panadería Delicias Chambacú y dos talleres.

Dicho espacio, tras su recuperación por parte de la Alcaldía Mayor de Cartagena, será usado como complemento del Complejo Deportivo Nuevo Chambacú, como un epicentro para el disfrute de miles de cartageneros y visitantes, visionado por el alcalde Dumek Turbay Paz; además de darle paso a nuevas vías que descongestionarán uno de los puntos más concurridos de la ciudad.

La diligencia se dio en cumplimiento de la orden No. 003 de la Inspección de Policía de la Comuna 2, del pasado 31 de enero y ratificada en segunda instancia por la Secretaría del Interior el pasado 26 de febrero, en proceso de restitución del predio por posesión y mera tenencia, ratificado a través de las instancias legales correspondientes.

La diligencia, liderada por la Inspección de Policía de la Comuna 2, desde el Distrito contó con el acompañamiento de la Secretaría del Interior, Secretaría de Participación y Desarrollo Social, la Umata Cartagena, Oficina Asesora de Gestión del Riesgo de Desastres (OAGRD), Cuerpo de Bomberos, Gerencia de Espacio Público y Movilidad (GEPM), Corvivienda, Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) y Secretaría del Interior, a través de la Oficina de Apoyo Logístico.

También hicieron presencia la Personería Distrital, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Migración Colombia, entre otros, como garantes del procedimiento y respeto por los derechos humanos.

En total, a través de la gestión de la Alcaldía Mayor de Cartagena, 104 familias que habitaban en medio de precarias invasiones en Chambacú han sido ubicadas en sus nuevos hogares con condiciones dignas.

De las 104 familias — 67 que vivían en las llamadas Pesebreras y 37 otros en puntos del lote de Chambacú— ahora residen en hogares en Caminos del Cerro, Torres de Sevilla y Edificio Giomar.

“La prioridad de nuestro alcalde mayor Dumek Turbay Paz eran las familias que hoy se encuentran reubicadas en viviendas dignas. Lo más importante es que estamos actuando bajo la ley y cumpliendo toda la normatividad y sin utilización de la fuerza. Estamos transformando la ciudad para todos los cartageneros”, aseguró Bruno Hernández, secretario del Interior y convivencia ciudadana.