Tres ibaguereños fallecieron en un accidente de tránsito en la vía Girardot – Cambao

Ibagué

Un aparatoso accidente de tránsito en la vía Girardot – Cambao dejó como saldo la muerte de tres ibaguereños, ciudadanos que residían en el barrio el Jordán de la capital del Tolima.

El siniestro vial se registró en jurisdicción del Tolima en el kilómetro 18 de la vía Girardot – Cambao a pocos kilómetros de Nariño Cundinamarca, en este punto una camioneta Toyota Fortuner de placa JHN 730 chocó violentamente con un tractocamión de placa WCL 409, en el sitio fallecieron tres personas que residan en el barrio el Jordán de Ibagué.

Dos de ellos fueron identificados como Juan Carlos Prieto un reconocido Cheff y Juan José Castro un deportista de la capital del Tolima, la tercera víctima mortal por ahora no ha sido identificada.

Según conoció Caracol Radio se espera que este lunes los cuerpos de las tres víctimas fatales sean trasladados a Ibagué para que se cumplan las honras fúnebres.

Durante el fin de semana en las vías del Tolima fallecieron 8 personas en 5 accidentes de tránsito lo que preocupa a las autoridades porque hasta ahora arranca la temporada de fin de año, época en la que se aumenta la accidentalidad.