Ocho personas murieron en accidentes de tránsito durante el fin de semana en vías del Tolima

Tolima

En un primer hecho enluta a una familia de Palmira, Valle del Cauca, población de donde eran oriundas las dos personas que murieron en el accidente de tránsito que se registró en la madrugada del sábado 29 de noviembre entre Cambao y Río Recio.

Las personas que perdieron la vida fueron identificadas como Juan Sebastián Rodríguez González y Estefanía López, una pareja de esposos que viajaban en un camión cisterna que terminó volcado. En este hecho se registró un verdadero milagro, en medio de las latas retorcidas los rescatistas encontraron a un bebé de apenas cinco meses de nacido que quedó con vida, siendo trasladado a un centro asistencial del municipio de Lérida donde recibió atención médica.

En un segundo accidente de tránsito se registró en la tarde del sábado 29 de noviembre en la variante del municipio de Honda, allí se presentó un nueva víctima fatal, la persona fue identificada como, Fabiola Cuéllar, ciudadana que viajaba en un buseta de la empresa Coopuertos que chocó con un camión cerca a la cárcel de este municipio ubicado en el norte del Tolima.

En un tercer siniestro vial un vehículo Chevrolet Spark terminó en el canal de Ospina que hace parte del distrito de riego Usosaldaña dejando una persona muerte y dos más heridas.

En un cuarto hecho en límites entre los departamentos del Tolima y Cundinamarca tres personas perdieron la vida al chocar una camioneta Toyota Fortuner de placa JHN 730 y un tractocamión de placa WCL 409 en el kilómetro 18 de la vía Girardot – Cambao a pocos kilómetros de Nariño Cundinamarca.

Y finalmente en un quinto accidente de tránsito un joven murió luego de caer de un tractocamión en movimiento en el municipio de Armero Guayabal en el sector conocido como el Hato. En el vehículo de carga viajaban otros tres jóvenes de manera oculta.