Transportadores intermunicipales evalúan cese de actividades por protestas en vías de Bolívar

La Asociación de Transporte Público Intermunicipal de pasajeros de Bolívar “Asotrapibol”, a través de un comunicado se pronunció sobre la situación que se vive por estos días en las carreteras del departamento, y las frecuentes manifestaciones que impiden el libre tránsito vehicular por la Troncal de Occidente.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

“Se informa a la ciudadanía en general, que la asociación de transportadores, está evaluando el cese de actividades de algunas de las rutas afiliadas, debido a los cierres constantes de la asociación de campesinos, lo cual está haciendo insostenible la operación de muchas rutas; las rutas que decidan realizar el cese de actividades realizarán cierres viales en sus jurisdicciones”, indicó la agremiación.

Rutas que podrían suspender labores

Turbaco, Arjona, Turbana, María La Baja, Mahates, San Juan, Calamar, El Carmen De Bolívar, Palenque, Sincerín, San Joaquín, Evitar, San Jacinto, San Cayetano, El Níspero, Correa, San Pablo, Cruz del Viso, Malagana, Arroyo Hondo, Hato Viejo, Gambote, Pava, Primero de Julio, Majagua, Munguía, El Sena, Mampuján, Matuya, Playón, Arroyo Grande, Florida, Retiro Nuevo, Los Bellos, Ñanguma, Gamero.

La organización continúa en asamblea permanente y estará socializando las novedades en el servicio.