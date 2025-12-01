Tavo Dj lanza “Musa”, un álbum de Afrobeat que promete ser el más escuchado este verano

TAVO DJ anuncia el lanzamiento de su nuevo álbum titulado “MUSA”, el cual ya está disponible en todas las plataformas digitales. Este trabajo representa una evolución en su carrera musical, combinando los ritmos Afrobeats, Amapiano, Afrohouse y el Dancehall.

“MUSA” incluye 7 tracks, que destacan la conquista, el enamoramiento, la inspiración y toda esa poesía que poco se escucha en la música urbana actualmente, entre los sencillos que están incluidos en el álbum se encuentran temas como: Aperol, Mirala, Feel Good, Nadie como tu, Natural, My Eyes y Whats up, que prometen resonar profundamente entre los fans y nuevos oyentes.

El álbum fue grabado en Colombia y producido por Tavo Dj y Danny Style quien ha trabajado con artistas reconocidos del ámbito Afrobeats, por su parte la mezcla y master estuvieron a cargo de Mickey Bass y Luygy Jiménez.

“Cada canción en este álbum es muy personal y refleja lo hermoso que significa la llegada de la musa de la inspiración a la vida de los artistas”, fueron aproximadamente 20 meses del proceso creativo que se le invirtió, a la que TAVO denomina como uno de los mejores álbumes de Afrolatino en la actualidad, en colaboración con grandes artistas entre los que se destacan DYLAN FUENTES, NATAN Y SHANDER, YOUNG F, GOLDEN, CHUNE, OLIVA y el Jamaiquino QQ.

Para celebrar el lanzamiento, TAVO DJ realizará gira de medios a nivel nacional, así como LISTENING PARTY en 5 ciudades principales donde presentará algunas de las canciones en vivo y compartirá detalles sobre el proceso de creación del álbum.

TAVO DJ ha seguido conquistando corazones con su trayectoria como pionero del Movimiento Afrolatino en Américas y está emocionado de compartir este nuevo capítulo con sus seguidores.