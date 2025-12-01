Santiago Zapata lanza su segundo libro para financiar la primera clínica de Distrofia Muscular
Santiago Zapata es un joven inspirador al que su condición física: distrofia muscular de Duchenne, jamás le ha impedido lograr su sueño. Vivir la vida como una gran bendición. Hoy nos presenta su segundo libro, con el que busca recaudar fondos para construir la primera clínica en Colombia que trate a jóvenes con esta condición. Una historia de vida conmovedora e inspiradora.
