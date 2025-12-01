En ArmoníaEn Armonía

Psicóloga española revela claves para construir amistades “sinceras, auténticas y honestas”

¿Cómo construir amistades sinceras, auténticas y honestas? Alicia González, psicóloga española, nos cuenta cómo lograr tener amigos mejores, a partir de su libro, en el que comparte herramientas prácticas y sencillas para este fin. 

