Policía refuerza la seguridad en los campos de Bolívar

En las últimas horas, el GAULA de la Policía Nacional, en coordinación con el grupo de Carabineros, fortaleció su despliegue operacional en las zonas rurales del departamento de Bolívar, con el propósito de prevenir delitos como la extorsión, el secuestro y el abigeato, afectaciones que golpean directamente a los agricultores y ganaderos de la región.

El dispositivo inició desde el municipio de Maríalabaja, donde uniformados adelantaron jornadas de prevención, sensibilización y acercamiento con las comunidades campesinas para garantizar su seguridad, proteger su patrimonio económico y fomentar una cultura de denuncia responsable frente al accionar de organizaciones criminales.

Las actividades incluyen capacitaciones, charlas preventivas y visitas puerta a puerta, en las que los uniformados orientan a los habitantes sobre medidas de autoprotección y la importancia de acudir oportunamente a las líneas oficiales de atención, especialmente la 165 del GAULA de la Policía Nacional.

Durante estas intervenciones, la institución resaltó que los grupos delictivos continúan utilizando métodos como la falsa retención o engaño de secuestro, estrategia en la cual contactan a trabajadores de fincas haciéndose pasar por integrantes de grupos armados, para luego llamar a familiares o propietarios exigiendo pagos millonarios a cambio de una supuesta liberación.

La Policía Nacional reiteró la importancia de denunciar estos hechos y suministrar información que permita desarticular organizaciones criminales. Las líneas habilitadas son:

123: Atención y emergencias

165: GAULA Policía

317 896 5611: Línea de absoluta reserva

Al respecto, el coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante del Departamento de Policía Bolívar manifestó:“Nuestro compromiso es claro: llegar hasta el último rincón rural para proteger a quienes día a día sostienen el campo bolivarense. No descansaremos hasta garantizar que ninguna familia vuelva a ser víctima de estos flagelos.”