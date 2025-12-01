Narrativas Verdes: 19 relatos de mujeres emprendedoras desde el corazón del Caribe colombiano

Narrativas Verdes es un libro transmedia que recoge 19 relatos de mujeres emprendedoras del Caribe colombiano que, desde distintos oficios y contextos, han impulsado iniciativas sostenibles en sus comunidades. Sus voces llegan a estas páginas tras un proceso que comenzó en 2019 con Green Business Talk, un programa que explora emprendimientos verdes en la región.

El lanzamiento del libro se realizó en la Biblioteca Bartolomé Calvo y estuvo a cargo de sus autoras: Mercedes Posada y Lina Marrugo, profesoras de la Universidad Tecnológica de Bolívar, quienes lideraron la construcción de este proyecto editorial junto a un equipo de estudiantes y colaboradoras.

Durante cinco años, las creadoras del proyecto —profesoras, estudiantes y mujeres del territorio— construyeron un archivo vivo de experiencias que avanzaron del formato audiovisual a la escritura. Lo que inició como cinco relatos creció hasta convertirse en un tejido narrativo de sesenta trayectorias, del cual se eligieron diecinueve para este libro, todas protagonizadas por mujeres que han consolidado negocios sostenibles en escenarios marcados por retos sociales, ambientales y económicos.

Cada relato sigue la trayectoria de una mujer que ha impulsado su negocio en contextos diversos: desde la producción artesanal sostenible hasta iniciativas de reciclaje, bioproductos, turismo comunitario o transformaciones locales que han surgido desde lo cotidiano.

Las narrativas avanzan con el ritmo de voces que no suelen ser visibles en un contexto académico, aunque llevan años gestionando procesos de cambio. “¿Por qué enseñar solo a Bill Gates?”, se preguntó en el evento la profesora Lina Marrugo. “Hay otras formas de hacer empresa y de transformar comunidades, sobre todo en una región como la nuestra”.

En cada página se percibe el rostro y la historia de cada protagonista. Está quien reconoce haberse equivocado “dos o tres veces” antes de sacar adelante su emprendimiento; quien busca dignificar el trabajo del pescador a través de su joyería; o quien le dice a su hija: “aquí está la historia de tu mamá”.

“Conocer estas historias es ver la humanidad detrás de los trabajos en los territorios; mostrar valentía, perseverancia y preguntarnos qué estamos haciendo por el planeta”, destaca Olga Lucia Gaviria, una de las protagonistas del libro.

Un libro transmedia para leer, escuchar y mirar

Narrativas Verdes rompe deliberadamente la forma clásica del libro de investigación. Incluye ilustraciones, infografías, y cápsulas de pódcast sobre cada historia, lo que permite que los emprendimientos puedan conocerse en varios formatos y tiempos de lectura.

“Es un libro soñado porque refleja un proceso articulado entre docentes, estudiantes y comunidades. De todo este camino aprendí que liderar también es dejarse liderar”, resalta Posada.

Esta experiencia narrativa tiene un propósito pedagógico: que el libro funcione en clases de emprendimiento, sostenibilidad, liderazgo y pensamiento crítico; que motive a nuevos lectores —especialmente jóvenes— a pensar en su relación con el entorno. Como menciona Madelhine Galindo, una de las estudiantes que hizo parte del proyecto, “a los jóvenes nos mueve la justicia y la equidad. Participar aquí fue dejar una huella”.

El libro ya se encuentra disponible en librerías del país y en distintas ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena a través de la Librería Nacional. También puede adquirirse en formato físico en Libreríadelau.

Las autoras, las de la pluma

Mercedes Posada Meola es candidata a doctora en Comunicación, magíster en Desarrollo Social y comunicadora social con formación en Alta Dirección y Gestión del Liderazgo. Es profesora de la Escuela de Transformación Digital de la UTB. Sus temas de investigación tienen que ver con la educación sentimental de las mujeres en las producciones audiovisuales; y las experiencias de las comunidades en procesos de comunicación para el cambio social. En Narrativas Verdes, aporta una mirada que entiende el relato como puente para comprender los procesos sociales que sostienen a las mujeres emprendedoras del Caribe.

Lina Marrugo Salas, doctora en Estudios Interdisciplinares de Género y Responsabilidad Social. es profesora de la Escuela de Negocios, Leyes y Sociedad de la UTB. Es la creadora de Green Business Talk, iniciativa que desde 2019 ha investigado y visibilizado emprendimientos sostenibles del Caribe. Su experiencia en modelos de negocio, sostenibilidad y liderazgo territorial fundamenta la columna vertebral conceptual del libro.

El libro también se construyó con el talento estudiantil de Fayruth Pájaro, Malena Marrugo, Madelhine Galindo y Salomé Blandón, quienes participaron en la investigación, el diseño editorial, la sistematización de historias y la producción de contenidos transmedia.