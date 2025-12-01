Nariño está listo para la feria de negocios verdes más importante de Latinoamérica

Pasto-Nariño

La capital de Nariño será escenario de Bioexpo, feria que se realiza entre el 2 y el 5 de diciembre del 2025, la vitrina comercial de negocios verdes y sostenibles más importante de Colombia y Latinoamérica.

El encuentro busca impulsar oportunidades económicas y conectar a empresarios, comunidades, inversionistas y ciudadanía alrededor de nuevas formas de emprender conservando la vida.

La programación incluirá espacios dedicados a la bioeconomía, la transición energética, el cambio climático y la construcción de paz, temas estratégicos para avanzar hacia un modelo productivo que convierta la riqueza natural de Colombia en bienestar para las comunidades.

La muestra comercial reunirá 445 stands, emprendimientos y empresas verdes de todo el país, junto a economías populares y entidades públicas. Por primera vez, Bioexpo suma un componente internacional con Ecuador como país invitado, fortaleciendo el intercambio técnico, cultural y comercial entre naciones hermanas.

El evento contará con cinco escenarios simultáneos:

• Domo Bioexpo

• Casona Taminango

• Hotel Morasurco

• Cámara de Comercio de Pasto

• Hotel V1501, sede exclusiva de la Macrorrueda ‘Colombia, el País de la Belleza’.

En la Macrorrueda se llevarán a cabo encuentros de negociación entre empresarios e inversionistas para abrir nuevos mercados y fortalecer cadenas productivas con enfoque verde.

La agenda incluirá además desfiles de moda sostenible, presentaciones culturales, muestras artesanales y experiencias gastronómicas que resaltan la identidad biocultural de Nariño.

Bioexpo 2025 es liderado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, junto a la Gobernación de Nariño, Corponariño, ProColombia y la Cámara de Comercio de Pasto.