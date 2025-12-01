Murió mujer por acto de intolerancia en Magangué: hay tres capturadas

Médicos del Hospital La Divina Misericordia de Magangué, poco pudieron hacer para salvarle la vida a Olga María García Díaz, de 22 años, quien recibió una brutal agresión con arma blanca en lo que aseguran, fue un acto de intolerancia.

Sobre este trágico desenlace, Caracol Radio conoció que la hoy difunta, se encontraba departiendo en un establecimiento de la Av. Colombia (barrio El Milagro) y tropezó a otra persona.

Tal momento, presuntamente desencadenó una discusión, que terminó con las lesiones en la humanidad de Olga. Las cuchilladas comprometieron órganos vitales, por eso fueron insuficientes los esfuerzos en el centro asistencial.

Las autoridades confirmaron que, por el homicidio, se produjo la captura de tres mujeres de 34, 33 y 28 años, quienes estarían implicadas en el delito de homicidio.