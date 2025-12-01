Actualidad

MinIgualdad e INNpulsa Colombia promoverán emprendimientos de personas con discapacidad

Hasta 160 emprendimientos recibirán acompañamiento técnico, formación integral y capital productivo para convertir sus negocios en proyectos más sostenibles. Aquí le contamos los detalles.

Con una inversión de $2.450 millones de pesos, el Ministerio de Igualdad y Equidad, liderado por Juan Carlos Florián Silva, en alianza con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a través de iNNpulsa Colombia, lanzó una convocatoria nacional para fortalecer las unidades productivas o comerciales conformadas por personas con discapacidad y sus familias.

“Desde el Ministerio de Igualdad y Equidad seguimos trabajando para que la inclusión productiva sea una realidad en todo el territorio nacional. Esta convocatoria reconoce el talento, la capacidad emprendedora y el liderazgo de las personas con discapacidad y sus familias, brindándoles herramientas concretas para fortalecer sus proyectos y construir autonomía económica”, aseguró Florián.

Al respecto, también se pronunció Héctor Fuentes, Gerente General de INNpulsa Colombia: “Con el respaldo del Ministerio de Comercio, desde INNpulsa Colombia seguimos siendo el brazo ejecutor de las iniciativas de emprendimiento del Gobierno nacional. Y esta importante alianza con MinIgualdad es otra evidencia de nuestro compromiso con la economía popular y con brindar oportunidades inclusivas y accesibles, porque estamos convencidos del potencial productivo de todos los colombianos y colombianas en los territorios”.

En ese sentido, el objetivo con este programa, denominado “Capacidad de emprender: Fortalecimiento de Unidades Productivas Inclusivas”, es transformar el talento en autonomía económica y diversidad en motor de desarrollo. Por ese motivo, aquí le contamos todo lo que debe saber sobre esta estrategia y cómo se viene implementando.

¿Qué otorgará el programa y quiénes serán los beneficiarios?

Esta estrategia beneficiará hasta 160 iniciativas en varios departamentos y municipios del país, como Chocó, Norte de Santander, Valle del Cauca y Buenaventura, Cauca, Boyacá, Huila, Tolima, Meta, Casanare y Santander, donde las brechas sociales y económicas requieren intervenciones sostenibles y con enfoque territorial.

Estas iniciativas recibirán acompañamiento técnico especializado, capitalización en activos productivos por hasta $5 millones de pesos y formación integral durante ocho meses en áreas de gestión operativa, comercial, financiera y de liderazgo.

A su vez, el proceso está diseñado bajo un enfoque diferencial e inclusivo. Cada participante contará con los ajustes razonables necesarios, como intérpretes de lengua de señas, materiales en sistema de lectoescritura braille y plataformas digitales accesibles, para garantizar una participación plena y efectiva. La iniciativa también contempla espacios de comercialización, ferias y ruedas de negocio que facilitarán el acceso a nuevos mercados y la visibilidad de las marcas participantes.

De acuerdo con la entidad, pueden participar en el programa las unidades productivas o comerciales conformadas por personas con discapacidad o sus familias que tengan al menos un año de funcionamiento verificable y estén registradas en el Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD), según la Resolución 1197 de 2024.

De esta manera, el Ministerio de Igualdad y Equidad sigue reafirmando su compromiso con un país sin barreras y con oportunidades para todas las personas, reconociendo en la diversidad una fuente de innovación, productividad y desarrollo humano. No obstante, usted podrá ampliar la información en los sitios web oficiales del Ministerio de Igualdad y Equidad o de INNpulsa Colombia.

