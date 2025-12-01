Más de 1.000 profesionales se formaron para impulsar el programa Jóvenes en Paz: así fue la jornada

Colombia

Con entusiasmo y compromiso, más de 1.000 profesionales de todo el país se dieron cita en Medellín el pasado mes de noviembre para participar en la jornada nacional de inducción del programa Jóvenes en Paz, una iniciativa del Ministerio de Igualdad y Equidad que busca acompañar a las juventudes en los territorios con oportunidades reales y un enfoque de equidad.

Durante tres días, los equipos territoriales del programa recibieron formación misional, técnica y operativa sobre la nueva versión del Manual Operativo y los lineamientos estratégicos que guiarán la implementación del programa en 2025. Esta actualización, explicó el Ministerio, responde a la necesidad de fortalecer el modelo de atención integral y de afinar los procesos que se desarrollan en los distintos departamentos del país.

“Este encuentro marca un nuevo comienzo. Nos permite alinear esfuerzos, actualizar herramientas y, sobre todo, renovar el compromiso con nuestras juventudes. Jóvenes en Paz es una política viva, construida con las comunidades y pensada para transformar vidas desde los territorios”, afirmó Juan Carlos Florián Silva, persona ministra de Igualdad y Equidad.

Así se vivió el encuentro

La jornada, denominada “Jóvenes en Paz, de frente con el cambio”, fue liderada por el Viceministerio de la Juventud y la Dirección Técnica del Programa, por lo que reunió a los equipos de apoyo técnico, jurídico, de planeación y de supervisión, quienes presentaron las nuevas estrategias de trabajo en campo, los enfoques diferenciales y los mecanismos de articulación institucional.

En ese sentido, entre las actividades se destacaron talleres vivenciales, simulaciones y recorridos territoriales que permitieron a los participantes reconocer las realidades locales y fortalecer sus capacidades de acompañamiento. Además, los asistentes conocieron experiencias inspiradoras de jóvenes que, gracias al programa, han logrado avanzar en educación, empleo, arte y cultura.

Al respecto, Florián Silva subrayó que la actualización del programa es una respuesta directa a los aprendizajes de los últimos años: “Escuchamos a las juventudes, a los equipos y a las comunidades. Ajustamos el decreto, revisamos el manual y adaptamos los procesos para que cada acción sea más coherente, eficaz y cercana a la gente. Estamos haciendo gestión pública con sentido humano”, aseguró.

Por último, el cierre de la jornada incluyó una muestra cultural y artística con jóvenes de distintas regiones del país, quienes compartieron expresiones de arte, palabra y memoria como símbolos de esperanza y reconciliación: “Las juventudes no solo son el futuro, son el presente de la transformación. Con Jóvenes en Paz reafirmamos que la paz también se construye con oportunidades, con escucha y con confianza en las capacidades de nuestros jóvenes”, concluyó Florián.

De esta manera, este encuentro marcó el regreso a la presencialidad del programa y continúa consolidando una red nacional de profesionales comprometidos con la construcción de una Colombia más equitativa, justa y en paz.