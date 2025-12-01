Llega a Boyacá la caravana de los Defensores de la Patria de Abelardo de la Espriella

Este 1 y de diciembre en el Pantano de Vargas, en Tunja y el Puente de Boyacá seguidores de la campaña de Abelardo de la Espriella estarán realizando varios actos con el fin de hacer entrega de firmas para avalar su candidatura y dar a conocer a los coordinadores de la campaña en el departamento.

Olga Cruz Arcos quien hace parte de la coordinación departamental de los Defensores de la Patria entregó detalles de lo que harán este lunes en el Pantano de Vargas y mañana en Tunja.

” Invitarlos a una gran caravana que se viene desarrollando por todo el país y llega a nuestro hermoso departamento de Boyacá el primero de diciembre y le recibimos al departamento de Santander en el Pantano de Vargas, en el municipio de Paipa. En Boyacá tenemos 3 encuentros, el primero en el Pantano de Vargas, en donde vamos a tener, no sabemos si la presencia de nuestro candidato, pero sí la presencia de muchos Defensores de la Patria que van a entregar su listado de firmas ya que esta caravana viene transportando ese listado de firmas y todas las que el doctor Abelardo va a entregar el día 4 de diciembre en la registraduría en Bogotá. El día dos vamos a tener una concentración en Tunja a 500 metros del nuevo terminal, en donde vamos a tener una muestra campesina y en el Puente de Boyacá, un grupo de campesinos de agricultores nos entregarán sus firmas para dárselas a esta caravana para aportarle al doctor Abelardo para que realice su gran inscripción de los Defensores de la patria por Colombia el 4 de diciembre en Bogotá”.

Este lunes primero de diciembre se entregarán 45 mil firmas recogidas en Boyacá que avalarán la candidatura presidencial de Abelardo de la Espriella.