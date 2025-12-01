Judicializado menor de edad en Cartagena por presunta participación en ataque a bala

Los elementos materiales probatorios aportados por la Fiscalía General de la Nación permitieron que un juez con función de control de garantías del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, impusiera medida de internamiento preventivo a un joven de 17 años, que habría participado en una agresión contra dos hombres, en hechos ocurridos el pasado 23 de noviembre en Cartagena (Bolívar).

El menor de edad fue imputado por los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones y lesiones personales.

Cargos que fueron aceptados. Labores investigativas establecieron que el ahora procesado en compañía de otra persona serían los responsables de lesionar con arma de fuego a dos hombres que se encontraban en una vía pública del barrio Nuevo Paraíso.

Las víctimas de 19 y 49 años fueron trasladadas hasta un centro asistencial donde se recuperaron de las heridas.

La Policía Nacional que fue alertada de la acción delincuencial y materializó la aprehensión del adolescente. En su poder tenía un arma de fuego y seis cartuchos calibre 38.