Fuertes lluvias dejan 10 emergencias activas y 7 vías totalmente cerradas en Colombia

El Ministerio de Transporte reveló un balance actualizado sobre el estado de las vías nacionales en medio de la temporada de lluvias. En el 1 de diciembre de 2025, se atienden 10 emergencias que mantienen 7 cierres totales y 3 parciales.

Estos cierres se presentan en los departamentos de Nariño, Boyacá, Santander, Caquetá, Chocó, Cauca y Huila. Informaron que Nariño es el departamento más afectado, con 136 incidentes reportados este año.

Durante 2025 se han registrado 995 emergencias viales, asociadas a deslizamientos, derrumbes y afectaciones propias de la geografía del país, de estas emergencias, 470 han sido cierres totales y 525 cierres parciales.

“Departamentos como Nariño ha presentado 136 incidentes de cierres. En todos los puntos hay maquinaria, se activa un Puesto de Mando Unificado con las autoridades locales y entidades del sector, para hacer una atención continua en la zona”, agregó la Ministra.

La segunda temporada de lluvias en Risaralda ha dejado más de tres mil personas damnificadas

Según las autoridades de Gestión del Riesgo, al menos 3.400 personas han resultado afectadas en el departamento por eventos asociados a vendavales, inundaciones y deslizamientos.

Los 14 municipios de Risaralda han reportado emergencias, y más del 80 % del territorio se encuentra en riesgo ante la posibilidad de nuevos movimientos en masa.

Diana Carolina Ramírez, coordinadora departamental de Gestión del Riesgo, indicó que, además, se mantiene un monitoreo permanente de los principales ríos, entre ellos el Otún, Cauca, Risaralda y San Juan, que han tenido aumento de sus niveles.

Las autoridades recordaron que, de acuerdo con los pronósticos del Ideam, esta temporada de lluvias intensas con fuertes vendavales, podría extenderse hasta mediados de diciembre, y aunque se espera una reducción de la intensidad, las precipitaciones se harían presentes hasta el primer trimestre del 2026, lo que obliga a mantener activos los planes de prevención, respuesta y comunicación comunitaria.

Ladera Norte del río Otún

Las autoridades de Gestión del Riesgo de Pereira y Dosquebradas, junto con la Coordinación Departamental, mantienen un monitoreo permanente en la ladera norte del río Otún, una de las zonas más vulnerables del área metropolitana, ante la intensificación de las lluvias que se registran en los últimos días.

Históricamente, este sector ha sido escenario de graves emergencias y tragedias ocasionadas por deslizamientos de tierra. Uno de los hechos más recordados ocurrió hace un par de años en el barrio La Esneda donde un derrumbe causó la muerte de 17 personas y la destrucción de varias viviendas.

Las autoridades no descartan órdenes de evacuación preventiva si las condiciones del terreno se agravan. De igual forma, se recomienda a la comunidad que habita en la zona estar atenta a los avisos oficiales y reportar cualquier cambio en el terreno o filtraciones de agua que puedan representar riesgo de deslizamiento.