FAREX 2026: la tradición y vanguardia se encuentran en Cartagena

El 2026 marcará una nueva edición de FAREX, la feria que por más de 25 años ha tejido caminos entre la tradición y la vanguardia, convirtiéndose en una vitrina viva de la identidad colombiana. Del 3 al 12 de enero, artesanías, moda, joyería, gastronomía y arte volverán a reunirse en el Centro de Convenciones de Cartagena para celebrar el talento y la diversidad que hacen de Colombia un país creador por naturaleza.

Bajo el lema “Manos que crean futuro, identidad que inspira”, FAREX celebra 26 años de trayectoria, consolidándose como un punto de encuentro entre saberes ancestrales y diseño contemporáneo. Cada edición transforma el recinto ferial en un recorrido por las regiones del país, donde más de 250 expositores comparten con el mundo su creatividad, historia y esencia cultural.

La edición 2026 llega renovada, con una imagen que cobra vida a través de dos mariposas que vuelan juntas: una representa la tradición artesanal y la otra simboliza el emprendimiento y la creatividad contemporánea. Juntas evocan la armonía entre pasado y presente, y el vuelo colectivo hacia un futuro lleno de color, propósito y arte.

Además, FAREX tendrá nuevos espacios en el Claustro de las Ánimas, en el primer piso del Centro de Convenciones, diseñados para crear una plataforma de encuentro, formación y comercialización. Allí se articularán comunidades indígenas, afrocolombianas, campesinas y urbanas, impulsando procesos de apropiación social y fortalecimiento de identidad cultural en distintas regiones del país.

“FAREX no es solo una feria, es una experiencia. Es el lugar donde la cultura vibra, la moda se mezcla con el arte y lo hecho en Colombia se siente más vivo que nunca. Queremos que la gente venga a inspirarse, a disfrutar y a apoyar el talento local. Es el plan perfecto para todos: familias, amantes del diseño, de la moda y de lo nuestro. Y para quienes viven la moda como una forma de expresión, FAREX es el escenario ideal para mostrar su estilo y dejarse inspirar por nuevas tendencias. Una forma única de arrancar el año en Cartagena”, destaca Chica Morales, directora y fundadora de FAREX.

Con esta nueva imagen, nuevos espacios y una propuesta cultural fortalecida, la edición 2026 promete una experiencia que celebra lo mejor de nuestra cultura viva y reafirma a Cartagena como un epicentro del arte y del talento colombiano.