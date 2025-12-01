Emprendedores de Bolívar recibieron cerca de $6.000 millones tras gestión de Bancóldex y gobernación

La Gobernación de Bolívar y Bancóldex entregaron el balance de la línea de crédito ‘Bolívar se Transforma 2025’, herramienta de financiación que busca impulsar la competitividad del tejido empresarial del departamento.

La línea, de acuerdo con el informe financiero, cerró con desembolsos por el orden de los $5.722 millones.

Según el informe, el 100 % de los desembolsos se destinaron a las micro y pequeñas empresas distribuidas en microempresas (60%) y pequeñas empresas (40%).

La entrega de dichos recursos logró que los empresarios accedieran a tener una liquidez oportuna que les permitiera garantizar la continuidad de sus operaciones.

Para el gobernador Yamil Arana Padauí, la puesta en marcha de esta línea de crédito es un logro muy importante para este sector en el departamento de Bolívar.

“Trabajar de la mano con Bancóldex ayudó a dinamizar la economía en el territorio bolivarense, dando más oportunidades de desarrollo, crecimiento, empleo y progreso a los micro y pequeños empresarios. Debemos mantener y ampliar estas iniciativas que van en pro de un departamento más productivo y competitivo con relación a otras regiones del país”, destacó el mandatario.

De acuerdo con el informe entregado, el 85% de los créditos otorgados se destinaron a capital de trabajo, lo que permitió a los empresarios el financiamiento de insumos, materias primas, nómina y otros costos operativos esenciales para mantener a flote sus empresas.

El restante 15% se destinó a inversiones en modernización, como compra de maquinaria, adecuación de infraestructura y adquisición de activos fijos.

Los sectores más beneficiados fueron comercio (34 %), seguido de alojamiento y servicios de comida (12 %). El plazo promedio de los créditos aprobados fue de tres años.

“Este proyecto ha demostrado que, trabajando articuladamente, se pueden potencializar los negocios y el tejido empresarial del departamento. Por primera vez en Bolívar se estuvo ofertando una línea de crédito de este tipo, desde San Pablo y Santa Rosa del Sur hasta Cartagena se hicieron varias jornadas para dar a conocer los beneficios que tenían las empresas por acceder a estos créditos”, Angélica Villalba Eljach, secretaria de Desarrollo Económico de la Gobernación de Bolívar.

Para Rosa Serano, directora regional de Bancóldex, “trabajamos de manera constante con los territorios para poner herramientas reales y efectivas al servicio de los empresarios. Esta línea demostró que cuando se suma el esfuerzo regional podemos dinamizar la actividad económica y ofrecer soluciones que aportan al crecimiento y sostenibilidad de micro y pequeñas empresas en Bolívar”.

Proyecciones

Para el año 2026, Bancóldex anunció que continuará trabajando de la mano con las autoridades regionales con el fin de ofrecer nuevas herramientas financieras que permitan favorecer a más empresarios del país, impulsar su crecimiento y ampliar el acceso al crédito en los territorios.

Con este cierre, la Gobernación de Bolívar y Bancóldex reafirman su compromiso con la formalización, el desarrollo empresarial y la generación de oportunidades para los empresarios del departamento.