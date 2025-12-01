‘El Jhonsito’, capturado mientras intimidaba a una mujer con arma de fuego en La Candelaria

En una ofensiva contra el hurto, uniformados de la Policía Nacional en Cartagena propinan un importante golpe contra la delincuencia en el barrio La Candelaria, capturando en flagrancia a “el Jhonsito”, por el delito de hurto y porte ilegal de armas de fuego.

La oportuna reacción de las patrullas de vigilancia del CAI Perimetral, permitió sorprender a “el Jhonsito”, intimidando con arma de fuego a una cajera de una empresa de giros y apuestas, despojándola del producido del día.

El capturado, de 43 años de edad, se le incautó un arma de fuego de fabricación industrial tipo revólver, con seis cartuchos de igual calibre sin percutir. Asimismo, se recuperó la totalidad del dinero incautado.

El presunto delincuente presentaba cinco (5) anotaciones judiciales como indiciado por los delitos de porte ilegal de armas de fuego (2021, 2025), lesiones personales (2023), constreñimiento ilegal (2022) y violencia intrafamiliar (2017).

Al parecer, este actor criminal sería el responsable de varios hurtos cometidos diferentes establecimientos de comercio en la ciudad.

Esta persona fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación, por los delitos hurto y porte ilegal de armas de fuego, a espera de las audiencias de control de garantías que definan su situación judicial.

“Seguimos trabajando de la mano de las comunidades para fortalecer la seguridad y la convivencia en nuestros barrios, a través del nuevo Modelo del Servicio de Policía, orientado a las personas”, sostuvo el comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque.