Ecopetrol impulsa el conocimiento sobre el hidrógeno verde

Como parte de la construcción y puesta en marcha del Proyecto Coral, la primera planta a escala industrial de hidrógeno verde del Grupo Ecopetrol, se desarrolló una jornada de formación dirigida a 60 líderes comunitarios, jóvenes y emprendedores del área de influencia, con el fin de fortalecer sus conocimientos sobre la producción de hidrógeno de bajas emisiones y su papel en la transición energética del país.

La capacitación, realizada en el Centro de Innovación Econova Caribe, se llevó a cabo durante dos días y contó con la participación de expertos en hidrógeno, seguridad industrial y tecnologías energéticas. Durante las sesiones se profundizó en el funcionamiento del proceso de electrólisis, las características técnicas de la molécula y los altos estándares de seguridad asociados a su producción, destacando el potencial de este energético como eje para avanzar hacia operaciones más limpias.

“Estos espacios de encuentro y conocimiento son fundamentales para entender cómo Ecopetrol avanza en tecnologías que benefician al medioambiente. También nos da la tranquilidad de que esta apuesta no representará un riesgo ni para las vidas de las comunidades aledañas, ni tampoco para el entorno”, afirmó Consuelo Villa, asistente y habitante del barrio Puerta de Hierro.

El Proyecto Coral, actualmente en fase final de construcción dentro de la refinería, avanza conforme al cronograma y se consolidará en 2026 como la planta tipo PEM más grande de Latinoamérica. Su operación permitirá producir hidrógeno verde con altos estándares de calidad, el cual será utilizado en procesos de hidrotratamiento, reduciendo la huella de carbono de los combustibles y aportando a la seguridad energética del país.

Con esta apuesta de formación, Ecopetrol reafirma su compromiso con el desarrollo sostenible, la transferencia de conocimiento y la construcción de confianza con las comunidades, mientras fortalece las bases tecnológicas y sociales necesarias para el despliegue de soluciones energéticas de bajas emisiones en Colombia.