Ecopetrol fortalece la gestión y atención de emergencias para 10.000 estudiantes de Cartagena

Con el propósito de promover ambientesescolares más seguros,la refinería de Cartagena se unió con la Alcaldíapara impulsar el fortalecimiento y actualización de los esquemasde atención y gestión de riesgo en ocho instituciones educativas de la Zona Industrial de Mamonal, donde cerca 10.000 niños, niñas y adolescentes asisten a clases.

Esta iniciativa contempla dos fases. En la primera se capacitarán cerca de 240 miembros de estos planteles escolares en técnicas y dispositivos ágiles para responder ante una emergencia que se presente en su alrededor. Durante estas sesiones de formación, un grupo de expertos impartirá las lecciones y también ofrecerá un acompañamiento para actualizar sus esquemas de respuesta.

Las formaciones se complementarán con la entrega de dotación como botiquines, extintores, linternas, camillas y un sistema de señalización, entre otros elementos, que se pondrán a disposición de estos colegios, con el propósito de proporcionar los implementos mínimos para responder ante cualquier eventualidad.

“Estas acciones de fortalecimiento de los planes y esquemas de atención y gestión de riesgo se alinean con nuestroprincipio cultural Primero la vida. Somos conscientes que, al estar ubicadas en una zona industrial, estas comunidades deben estar preparadas para atender cualquier situación de riesgo y responder de manera oportuna. Por eso, los colegios se deben convertir en lugares segurosy en epicentros de prevención para las poblaciones aledañas”, aseguró Juan Pablo Vélez, jefe Territorial Ambiental del Caribe de Ecopetrol.

Los colegios donde se tiene previsto desarrollar esta iniciativa son la Institución Educativa San Francisco de Asís en sus sedes de Membrillal, Policarpa y Arroz Barato; la Institución Educativa Técnica de Pasacaballos, la Institución Educativa Salim Bechara en sus sedes de Ceballos y Albornoz; y la institución 20 de Julio en sus sedes principal y Yira Castro.

“A través de esta apuesta, pudimos identificar las amenazas que ponen en riesgo la vida de nuestros estudiantes y docentes, permitiendo que el Cuerpo de Bomberosde Cartagena y la Oficina de Gestión de Riesgo transmitieran todo su conocimiento con esta población. De esta forma elevamos los estándares de seguridad y cuidado a estos lugares, considerados su segundo hogar”, añadió Yucelis Garrido, alcaldesa de la Localidad 3 de Cartagena.