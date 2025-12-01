Contundente golpe al Clan del Golfo en la Región Caribe con la captura de alias ‘Piña’

Gracias al desarrollo de operaciones ofensivas y sostenidas en contra el Grupo Armado Organizado -GAO- “Clan del Golfo”, la Armada de Colombia, a través de la Fuerza Naval del Caribe, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, y la Seccional de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional, logró la captura de Miguel Antonio Barón Murillo, conocido cómo alias “Piña”, presunto cabecilla militar de la Estructura “Arístides Meza Páez” y de la Subestructura “Erlín Pino Duarte”.

La operación, ejecutada en zona rural del municipio de Arboletes, Antioquia, constituye un resultado de alto impacto al afectar directamente el mando y control de esta organización criminal. Alias “Piña” es señalado de dirigir acciones delictivas de alto nivel, entre ellas el ataque terrorista perpetrado el 25 de enero de 2024 contra Unidades Fluviales de la Armada de Colombia, hecho en el que perdió la vida un Infante de Marina Profesional. Asimismo, sería uno de los integrantes más cercanos al alias “Jefferson”, máximo cabecilla de la Estructura “Arístides Meza Páez” de este grupo criminal.

Con cerca de 15 años dentro del GAO, alias “Piña” habría participado en confrontaciones armadas contra el GAO “ELN” por el control de corredores delictivos en el sur de Bolívar, causando temor y desplazamientos en los habitantes de la región, además de ejercer roles de direccionamiento en actividades ilícitas como narcotráfico, extorsión y explotación ilícita de yacimientos mineros. Su trayectoria lo posicionaba como uno de los principales articuladores del crimen organizado en el Caribe colombiano.

Este resultado representa un golpe decisivo a la capacidad criminal del GAO “Clan del Golfo” en el departamento de Bolívar y limita la capacidad de coerción de una de sus estructuras más beligerantes.

La Armada de Colombia reafirma su compromiso con la seguridad, el control institucional del territorio y la protección de la población civil, manteniendo la presión operacional contra los actores generadores se violencia que afectan la tranquilidad de las comunidades en el caribe colombiano.