Concejo de Cartagena no eligió contralor distrital: ¿Qué pasó?

En sesión solemne, el Concejo Distrital de Cartagena clausuró el tercer periodo de sesiones ordinarias de la vigencia 2025, tras la aprobación en segundo debate del Proyecto de Acuerdo N.º 090 de 2025 y la lectura de la Resolución 291 de 2025, que recompone la terna para la elección del Contralor Distrital 2026–2029.

Aprobación del Proyecto de Acuerdo 090 de 2025

El proyecto autoriza al alcalde mayor a comprometer vigencias futuras ordinarias, permitiendo la continuidad de contratos de inversión que inician con presupuesto 2025 y cuya recepción de bienes, obras o servicios se extenderá a los años 2026 y 2027.

Durante el segundo debate, se incorporaron modificaciones y una enmienda de infraestructura, que amplían el listado de proyectos priorizados. Entre ellos destacan:

• Rehabilitación del Circuito Vial del Norte y Corredor Histórico de Cartagena.

• Adecuación del edificio Galeras de la Marina.

Recomposición de la terna para Contralor Distrital

Mediante la Resolución N.º 291 del 30 de noviembre de 2025, la Mesa Directiva del Concejo aceptó la renuncia irrevocable de Martha Luz Turizo Lobo como integrante de la terna para la elección del Contralor Distrital 2026–2029 y procedió a recomponerla, de acuerdo con el orden de mérito establecido por la Universidad de Cartagena.

La nueva terna quedó conformada por:

• Yadira Morales Roncallo

• Jairo Alberto Páez Domínguez

• Rafael Francisco Vera Romero

Clausura del periodo ordinario

El presidente del Concejo, Rafael Meza Pérez, presentó un balance de la gestión legislativa y de control político de la corporación, resaltando la aprobación de 13 proyectos de acuerdo, de los cuales 7 fueron iniciativa del Ejecutivo y 6 de los concejales.

De ellos, 7 fueron convertidos en acuerdo distrital, 3 archivados y 4 retirados por sus autores.

Entre los más destacados se encuentran el Presupuesto Distrital 2026, la autorización de vigencias futuras y el proyecto de depuración normativa, todos fundamentales para el avance del Distrito.