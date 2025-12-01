Cayó presunto atracador con varias tarjetas débito en Magangué: sería experto en ‘cambiazo’

En esta temporada decembrina, cuando los delincuentes están al acecho para cometer sus fechorías aprovechando el aumento de transacciones bancarias, la Policía Nacional logró evitar un nuevo caso de estafa en cajeros automáticos del municipio de Magangué.

En el marco de la campaña “Navidad con propósito” patrullas de vigilancia capturaron a un hombre señalado de cometer el delito de hurto por medios informáticos y semejantes, tras ser sorprendido realizando cambios fraudulentos de tarjetas débito y crédito a usuarios del sistema financiero.

El procedimiento se realizó en la calle 11 con carrera 2A, barrio Centro, luego de que el centro de monitoreo de una entidad financiera alertara sobre comportamientos sospechosos en los cajeros automáticos de la entidad. Al llegar al lugar, los uniformados hallaron en poder del individuo 13 tarjetas bancarias pertenecientes a diferentes entidades financieras.

Minutos después, una ciudadana se acercó para realizar señalamiento directo, asegurando que el sujeto había cambiado su tarjeta original por otra que no le pertenecía. La tarjeta entregada por la víctima confirmó el engaño y permitió materializar la captura en flagrancia.

El capturado fue identificado como Jesús David Piñeres Núñez, de 33 años, natural de Sincelejo, quien deberá responder por el delito de Hurto por Medios Informáticos y Semejantes. Esta modalidad delictiva tiende a incrementarse durante la época navideña debido al alto flujo económico y el aumento de operaciones bancarias.

El coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante del Departamento de Policía Bolívar, destacó la importancia de este resultado y la articulación entre entidades: “Seguiremos fortaleciendo los controles en zonas bancarias para prevenir que los delincuentes engañen y afecten a nuestros ciudadanos. La confianza de la comunidad en denunciar y el trabajo conjunto con el sector financiero son fundamentales para estos resultados”.

El detenido fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde un juez de control de garantías definirá su situación judicial.