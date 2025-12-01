Noticiero mediodía Cartagena

Cárcel para presunto responsable de feminicidio en San Juan Nepomuceno

El procesado, de 57 años, sería quien asfixió y estranguló con una cuerda a la mujer de 28 años, con quien habían sostenido una relación íntima

El material probatorio aportado por la Fiscalía General de la Nación, permitió que un juez de control de garantías impusiera medida de aseguramiento en centro carcelario a José Luis Sáenz Buelvas, presuntamente comprometido en el asesinato de una mujer en el municipio de San Juan de Nepomuceno (Bolívar).

La decisión judicial está relacionada con hechos ocurridos el pasado 22 de noviembre en un motel del barrio BuenosAires en dichomunicipio.

En cumplimiento de una orden judicial el procesado fue capturado por la Policía Nacional el pasado 26 de noviembre en el barrioEl Progreso de San Juan de Nepomuceno. Un fiscal de la Seccional Bolívar le imputó el delito de feminicidio, cargo que no aceptó.

