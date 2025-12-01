Caen 11 integrantes del Clan del Golfo en operación Agamenón en el sur de Bolívar

En el marco de la Operación Agamenón, liderada por la Policía Nacional de Colombia, a través de su grupo GAULA Bolívar y en coordinación con inteligencia policial, GAULA Militar, Armada Nacional y Ejército Nacional, logró la captura por orden judicial de once integrantes del Grupo Armado Organizado Clan del Golfo, por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión, exacción o contribuciones arbitrarias.

Las detenciones se llevaron a cabo en los municipios de Magangué y Achí, en el departamento de Bolívar.

Entre los capturados se encuentra alias “Dago”, señalado de coordinar cerca del 90 % de los reclutamientos de jóvenes en el departamento de Bolívar durante los años 2024 y 2025.

Asimismo, fue detenido alias “Guacamayo” o “Yonany”, cabecilla urbano de la subestructura Erlin Pino Duarte del Clan del Golfo con injerencia en el sur del departamento.

También fueron capturados alias “Mecánico” y “Manila”, quienes se desempeñaban como sicarios de esta estructura criminal y estarían vinculados a homicidios y cobros extorsivos en áreas urbanas y rurales del municipio de Achí.

Durante los procedimientos se incautaron: 1 arma de fuego tipo pistola calibre 9 mm, 3 proveedores, 40 cartuchos calibre 9 mm, 22 cartuchos calibre 22 mm, 1 motocicleta, 9 teléfonos celulares, 1 radio de comunicación, 2 cartillas de ideología criminal, 1 cartilla de doctrina criminal, 1 tabla de comunicación y 1 cuaderno con nóminas, cobros extorsivos y registros de viáticos.

“Estas capturas representan un golpe estructural al Clan del Golfo y a su accionar criminal en el sur de Bolívar. Continuaremos trabajando de manera articulada para proteger a nuestras comunidades y cerrarles el paso a quienes insisten en delinquir”, afirmó el coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante del Departamento de Policía Bolívar.