Así podrán solicitar el permiso de circulación nocturna para motocicletas en Cartagena

Con el objetivo de garantizar la movilidad segura y tranquila de los trabajadores del sector turístico de Cartagena, además de un alivio significativo para sus bolsillos, el Gobierno distrital, a través del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT), anuncia que ya está todo listo para acceder al permiso especial de circulación nocturna dirigido a empleados que utilicen motocicleta como medio de transporte, un beneficio que estará vigente hasta el próximo 24 de enero de 2026.

Este permiso autoriza la circulación entre las 11:00 p. m. y las 5:00 a. m., y está destinado a los colaboradores que laboran en restaurantes, bares, hoteles y demás establecimientos vinculados al sector turístico de la ciudad. La medida busca facilitar el retorno seguro de los trabajadores a sus hogares al finalizar su jornada laboral, durante la temporada turística y de fin de año.

Cabe destacar que los motociclistas que cuenten con el permiso especial de la circulación nocturna deben acogerse a restricción de pico y placa de acuerdo con el último dígito del vehículo.

Requisitos y proceso para realizar el pre-registro

Los empleadores serán los responsables de realizar la solicitud del permiso para sus trabajadores. Para ello deberán seguir los siguientes pasos para el pre-registro de sus empresas:

1. Registro en la plataforma habilitada: El empleador deberá acceder al formulario oficial a través del enlace https://oai.cl/t9y69 o a través de la sede electrónica de la Alcaldía de Cartagena: cartagena.gov.co

- Información general de la empresa: Número de Identificación Tributaria (NIT)

Nombre o Razón Social

Registro Nacional del Turismo (RNT) Número de sedes

Tipo de servicio turístico prestado

- Representante Legal y/o Responsable: el tipo y número de identidad, cargo, nombres, contacto telefónico y correo electrónico

- Documentos soporte: deberá adjuntarse al formulario Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio con una vigencia no mayor a treinta (30) días y certificación del Registro Nacional del Turismo (si aplica).

2. Verificación de documentos de Registro: El Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte de Cartagena - DATT verificará si la empresa cumple con los criterios de excepción a los que refiere numeral 2 del artículo 6 del Decreto 2206 de 7 de noviembre de 2025 expedido por el alcalde Mayor de Cartagena de Indias.

En caso de superar la validación de requisitos, se procederá al paso siguiente; en caso contrario, se dará respuesta vía correo electrónico a la empresa solicitante.

3. Entrega del listado de placas de las motocicletas y empleados asociados asu uso: Una vez se verifique el cumplimiento de los criterios de excepción, se enviará a la empresa solicitante un enlace para ingresar al módulo dispuesto para tal fin en donde deberá adjuntar:

- Formulario diligenciado con la relación del personal, placas,sobre el cual se pretende otorgamiento del permiso especial.

- Fotocopia de la(s) cédula(s) de ciudadanía del personal sobre el cual se pretende el otorgamiento del permiso especial.

- Fotocopia de la(s) licencia(s) de tránsito del personal sobre el cual se pretende el otorgamiento del permiso especial.

- Fotografía(s) a color en primer plano del personal sobre el cual se pretende el otorgamiento del permiso especial.

- Fotocopia del último pago de aportes a la Seguridad Social que permita evidenciar la vinculación del personal con la empresa solicitante.

La presentación de la solicitud no supone aceptación y no suple el trámite de certificación aprobado; tampoco crea ningún derecho para el solicitante, por lo que, de no cumplir con los requisitos no se otorgará la viabilidad.

4. Otorgamiento y/o denegación del permiso: Una vez realizada la verificación por parte del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte de Cartagena – DATT, se emitirá respuesta al solicitante al correo electrónico registrado en la solicitud en la cual se otorgue y/o deniegue el permiso.

Uso del permiso

Los empleados deberán portar el permiso en formato digital durante los horarios autorizados y presentarlo en caso de requerimiento por parte de las autoridades de tránsito.

Es importante resaltar, que los solicitantes deben estar a paz y salvo por concepto de multas y derechos de tránsito, la empresa solicitante podrá realizar nuevamente la solicitud si se realiza el correspondiente pago total de la cartera en mora.

La Administración distrital reitera su compromiso con la seguridad, el bienestar y la movilidad de los trabajadores que impulsan el turismo en Cartagena, uno de los sectores más dinámicos de la economía local.

Una invitación al sector hotelero

Desde la visión del alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, con relación a una iniciativa pensada en beneficio de los miles de trabajadores del sector turístico que se transportan en motocicletas; la Secretaría de Turismo y la Corporación Turismo Cartagena de Indias (Corpoturismo) extienden una invitación a los empleadores para que los procesos de postulación se realicen de manera oportuna.

“Invitamos a las empresas del sector turístico a colaborar con celeridad en el registro rápido de empleados y colaboradores, cuyo medio de transporte cotidiano sea la motocicleta, en el protocolo para acceder al permiso de circulación durante la madrugada, conforme a las disposiciones de la autoridad de tránsito para favorecer la movilidad, sobretodo, de cara a la próxima temporada turística de diciembre y Año Nuevo, en la que esperamos más de 325 mil visitantes solo por vía aérea”, expresó Liliana Rodríguez Hurtado, presidente ejecutiva de Corpoturismo.

Por su parte, Teremar Londoño Zurek, secretaria de Turismo, destacó que: “Esta medida representa un avance fundamental para la cadena turística de Cartagena. Durante la temporada más importante del año, miles de trabajadores de hoteles, restaurantes, bares y empresas de servicios dependen de la movilidad segura para cumplir con sus jornadas”.

Londoño Zurek añadió: “Contar con un permiso que les permita desplazarse en motocicleta durante la noche no solo reduce los tiempos y las dificultades de transporte, sino que alivia sus gastos y mejora sus condiciones laborales. Desde la Secretaría de Turismo celebramos esta decisión porque facilita la operación del sector y protege a quienes sostienen la experiencia de los visitantes y la calidad del destino. Con acciones como esta, Cartagena demuestra que está construyendo un turismo más seguro, más humano”