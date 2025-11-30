Trabajos de Afinia hasta el 6 de diciembre dejarán sin servicio a varios territorios en Bolívar

El equipo técnico de Afinia, filial del Grupo EPM, adelantará trabajos de robustecimiento de la infraestructura eléctrica en distintos municipios de Bolívar entre el 1 y 6 de diciembre, acciones que forman parte del plan de inversión para un servicio de energía más confiable y de mejor calidad.

Para realizar estas intervenciones se requiere la interrupción del suministro eléctrico así:

LUNES, 1 DE DICIEMBRE

CIRCUITO BAYUNCA 1

Horario: de 1:10 p. m. a 1:40 p. m.

Interrupción del servicio: Santa Rosa carrera 24 con calle 14, El Cerezal.

CIRCUITO BAYUNCA 1

Horario: de 6:00 a. m. a 5:30 p. m.

Interrupción del servicio: Villanueva carrera 17 con calle 7a. Sagrado Corazón de Jesús.

CIRCUITO BAYUNCA 2

Horario: de 9:50 a. m. a 12:10 p. m.

Interrupción del servicio: Clemencia carrera 13c con calle 9, La Candelaria, carrera 12, El Milagro.

CIRCUITO BAYUNCA 2

Horario: de 6:20 a. m. a 6:00 p. m.

Interrupción del servicio: Santa Catalina carrera 12 con calle 13, 20 de Julio.

CIRCUITO BOCAGRANDE 8

Horario: de 8:10 a. m. a 5:00 p. m.

Interrupción del servicio: Cartagena carrera 2 entre calles 6 y 7, Bocagrande.

CIRCUITO BOSQUE 11

Horario: de 10:00 a. m. a 12:20 p. m.

Interrupción del servicio: Cartagena carrera 16a con calle 70, Daniel Lemaitre, carrera 30 con calle 56, Colegio La Maria.

CIRCUITO BOSQUE 14

Horario: de 7:30 a. m. a 3:30 p. m.

Interrupción del servicio: Cartagena desde la transversal 50a hasta la transversal 50 con diagonal 26. sector: República de Chile.

CIRCUITO BOSQUE 2

Horario: de 1:20 p. m. a 2:00 p. m.

Interrupción del servicio: Cartagena diagonal 21c con transversal 51ª, Alto Bosque.

CIRCUITO CHAMBACÚ 5

Horario: de 12:10 p. m. a 12:50 p. m.

Interrupción del servicio: Cartagena carrera 19 con calle 26, Manga.

CIRCUITO CHAMBACÚ 8

Horario: de 3:50 p. m. a 4:30 p. m.

Interrupción del servicio: Cartagena carrera 11 con calle 27, Getsemaní.

CIRCUITO EL CARMEN 3

Horario: de 7:00 a. m. a 5:00 p. m.

Interrupción del servicio: El Carmen de Bolívar carrera 53 con calle 31, Las Uvas.

CIRCUITO EL CARMEN 3

Horario: de 8:20 a. m. a 5:00 p. m.

Interrupción del servicio: Carmen de Bolívar carrera 32 con calle 54, El Prado.

CIRCUITO EL CARMEN 4

Horario: de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

Interrupción del servicio: El Carmen vía Ovejas - El Carmen de Bolívar Urbanización La Unión.

CIRCUITO GAMBOTE 1

Horario: de 6:00 a. m. a 6:00 p. m.

Interrupción del servicio: Arjona desde la carrera 56 hasta la carrera 62 con calle 42a hasta la calle 45, El Limonar.

CIRCUITO MAGANGUÉ 4

Horario: de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

Interrupción del servicio: Cicuco y Mompox: La Peña, San Francisco y sectores aledaños a la vía Yati-San Francisco, San Ignacio, Santa Cruz, Santa Rosa y La Travesía.

CIRCUITO SAN ESTANISLAO 1

Horario: de 6:10 a. m. a 6:00 p. m.

Interrupción del servicio: Soplaviento carrera 17 con calle 10, El Canito.

CIRCUITO SAN JACINTO 1

Horario: de 8:00 a. m. a 1:00 p. m.

Interrupción del servicio: San Jacinto, San Juan Nepomuceno, El Guamo, La Paz, Cerro Maco, Brasilar, Villa Alegria, Paraíso, Las Mercedes, Las Porqueras, San Agustín, Los Nogales, El Palmar, Tasajera, Robles y Nerviti.

CIRCUITO ZARAGOCILLA 9

Horario: de 9:40 a. m. a 1:40 p. m.

Interrupción del servicio: Cartagena diagonal 32 con calle 31, Olaya Herrera, carrera 64a con transversal 69c, 13 de Junio, transversal 69c con calle 31g, 13 de Junio.

CIRCUITO ZARAGOCILLA 9

Horario: de 2:40 p. m. a 5:00 p. m.

Interrupción del servicio: Cartagena carrera 64b con transversal 69c. 13 de Junio, Transversal 50a con calle 30f, Zaragocilla.

MARTES, 2 DE DICIEMBRE

Circuito Bayunca 2

Horario: de 6:20 a. m. a 6:00 p. m.

Interrupción del servicio: Santa Catalina carrera 16 con calle 13, 20 de Julio.

CIRCUITO CALAMAR 2

Horario: de 8:20 a. m. a 3:40 p. m.

Interrupción de servicio: Arroyo Hondo y Mahates zona urbana y rural de Arroyo Hondo, Hato Viejo, El Pilón y San Joaquín.

CIRCUITO EL CARMEN 2

Horario: de 7:20 a. m. a 5:40 p. m.

Interrupción del servicio: El Carmen de Bolívar desde la carrera 58 hasta la carrera 60a con calles 21 y 22, Bureche.

CIRCUITO EL CARMEN 3

Horario: de 7:00 a. m. a 5:00 p. m.

Interrupción del servicio: El Carmen de Bolívar carrera 39 con calle 24, El Páramo.

CIRCUITO GAMBOTE 1

Horario: de 10:10 a. m. a 12:10 p. m.

Interrupción del servicio: Arjona transversal 51 con diagonal 50, La Paz, carrera 20 con calle 45, Rocha.

CIRCUITO GAMBOTE 4

Horario: de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

Interrupción del servicio: Arjona carrera 6 con calle 4, Gambote.

CIRCUITO GAMBOTE 4

Horario: de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

Interrupción del servicio: Mahates carrera 47 con calle 19. sector: acueducto.

CIRCUITO GAMBOTE 4

Horario: de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

Interrupción del servicio: Mahates carrera 33a con calle 18, La Paz.

CIRCUITO GAMBOTE 5

Horario: de 1:10 p. m. a 3:10 p. m.

Interrupción del servicio: Arjona diagonal 53c con transversal 29, Las Delicias, carrera 33 con calle 47 El Mercado.

CIRCUITO GAMBOTE 6

Horario: de 4:10 p. m. a 4:40 p. m.

Interrupción del servicio: Arjona carrera 38 con calle 43, Santa Lucia.

CIRCUITO MEMBRILLAL 2

Horario: de 8:10 a. m. a 5:00 p. m.

Interrupción del servicio: Cartagena: Variante Mamonal Gambote: Subestación Eléctrica Membrillal.

CIRCUITO PINILLOS

Horario: de 7:30 a. m. a 8:00 a. m. y de 4:00 p.m., a 4:30 pm.

Interrupción del servicio: Magangué: Santa Coita, Roma, Punta Cartagena, Las Brisas, Coyongal y Bocas de Guamal.

CIRCUITO PINILLOS

Horario: de 7:30 a. m. a 4:30 p. m.

Interrupción del servicio: Pinillos, Magangué y Achí: Mantequeira, Santa Pabla, Santa Mónica, Playa de Las Flores, Playa Plata, Tres Cruces y Guacamayo.

CIRCUITO SAN ESTANISLAO 1

Horario: de 6:00 a. m. a 6:00 p. m.

Interrupción del servicio: Soplaviento carrera 20 con transversal 3 y 5, El Chispón.

CIRCUITO SAN ESTANISLAO 1

Horario: de 11:10 a. m. a 11:40 a. m.

Interrupción del servicio: se interrumpirá el fluido eléctrico en San Estanislao carrera 18 con calle 20. sector: parque La Pola.

CIRCUITO SAN ESTANISLAO 1

Horario: de 6:00 a. m. a 6:00 p. m.

Interrupción del servicio: San Estanislao desde la carrera 21 hasta la carrera 27 con calle 27 hasta la calle 31, Bellavista, Arenal El Prado.

CIRCUITO SAN ESTANISLAO 2

Horario: de 12:50 p. m. a 2:50 p. m.

Interrupción del servicio: Repelón: Villa Rosa: carrera 10 con calle 6, La Sonrisa, carrera 6 con calle 5, Los Almendros.

CIRCUITO LN-582

Horario: de 8:00 a. m. a 4:15 p. m.

Interrupción del servicio: Morales, Simití, Santa Rosa del Sur y San Pablo: zona urbana y rural de los municipios: Morales, Simití, Santa Rosa Del Sur, San Pablo, Monterrey, San Blas, Animas Bajas, San Luis, Sabanas De San Luis, Cañabrava, Pozo Azul, Santo Domingo, Arrayanes, San Isidro, San Francisco, Los Canelos y San Benito.

CIRCUITO TERNERA 12

Horario: de 10:20 a. m. a 12:20 p. m.

Interrupción del servicio: Cartagena carrera 84 con calle 11ª, Ciudadela 2000, carrera 100b con calle 3f, Nelson Mandela.

CIRCUITO TERNERA 16

Horario: de 1:20 p. m. a 3:20 p. m.

Interrupción del servicio: Cartagena carrera 104c con calle 39c, San José de Los Campanos.

CIRCUITO TERNERA 6

Horario: de 8:20 a. m. a 5:00 p. m.

Interrupción del servicio: Turbaco carrera 16 con calle 17, 13 de Junio.

CIRCUITO ZARAGOCILLA 1

Horario: de 11:00 a. m. a 2:30 p. m.

Interrupción del servicio: Cartagena carrera 60 con calle 31d, Olaya Herrera, carrera 60 y 61 con calle 31b, Las Gaviotas.

CIRCUITO ZARAGOCILLA 10

Horario: de 3:40 p. m. a 4:10 p. m.

Interrupción del servicio: Cartagena carrera 56 con calle 14, Parque Villa León.

CIRCUITO ZARAGOCILLA 9

Horario: de 9:50 a. m. a 1:50 p. m.

Interrupción del servicio: Cartagena diagonal 32a con transversal 71g, Los Alpes, carrera 64 con calle 31c, Republica de Venezuela y transversal 71 con carrera 31d, Los Alpes.

CIRCUITO ZARAGOCILLA 9

Horario: de 2:50 p. m. a 5:10 p. m.

Interrupción del servicio: Cartagena diagonal 33a con transversal 71, Chapacua transversal 70a con calle 31g, Los Alpes.

MIÉRCOLES, 3 DE DICIEMBRE

CIRCUITO BAYUNCA 1

Horario: de 6:00 a. m. a 5:30 p. m.

Interrupción Villanueva: calle 11, Las Flores, calle 14 con carrera 14, Plaza, calle 12 con carrera 11 Colón.

CIRCUITO CHAMBACÚ 3

Horario: de 6:20 a. m. a 5:00 p. m.

Interrupción del servicio: Cartagena calle 35 entre carreras 6 y 7, Centro.

CIRCUITO CHAMBACÚ 5

Horario: de 6:40 a. m. a 7:10 a. m.

Interrupción del servicio: Cartagena desde la carrera 17 hasta la carrera 18a con calle 29, Manga.

CIRCUITO CHAMBACÚ 5

Horario: de 6:40 a. m. a 6:00 p. m.

Interrupción del servicio Cartagena: desde la carrera 20 hasta la carrera 21 con calle 26 hasta la calle 29, Manga.

CIRCUITO CHAMBACÚ 5

Horario: de 5:30 p. m. a 6:00 p. m.

Interrupción del servicio: Cartagena desde la carrera 17 hasta la carrera 18a con calle 29, Manga.

CIRCUITO SAN ESTANISLAO 1

Horario: de 6:00 a. m. a 6:00 p. m.

Interrupción del servicio: Soplaviento desde la carrera 4a hasta la carrera 7 con calle 17, La Victoria.

CIRCUITO SAN JUAN NEPOMUCENO 2

Horario: de 8:30 a. m. a 5:00 p. m.

Interrupción del servicio: San Juan de Nepomuceno: Centro, La Bodega, Hurpango, El Recreo, Guamal, Guapango y Perico.

CIRCUITO SAN MARTIN DE LOBA 1

Horario: de 8:00 a. m. a 4:30 p. m.

Interrupción del servicio: San Martín de Loba: Chapetona, Pueblo Nuevo, Playitas, Buenos Aires y Papayal, Chimi, Chapetona, Chapetona, Papayal y sectores aledaños a la vía.

CIRCUITO ZARAGOCILLA 1

Horario: de 8:10 a. m. a 5:00 p. m.

Interrupción del servicio: Cartagena carrera 56 con calle 38b, Olaya Herrera.

CIRCUITO ZARAGOCILLA 9

Horario: de 10:10 a. m. a 2:10 p. m.

Interrupción del servicio: Cartagena diagonal 32a con transversal 69ª, Olaya Herrera, carrera 51 con calle 31b, Tesca, transversal 70a con calle 31e, Los Alpes.

JUEVES, 4 DE DICIEMBRE

CIRCUITO BARRANCO DE LOBA 2

Horario: 8:00 a. m. a 4:30 p. m.

Interrupción del servicio: Altos del Rosario: vía Altos de Rosario, La Pacha, La Pacha, vía La Pacha - El Sudán, El Sudán, vía El Sudán - Puerto Rico, Puerto Rico, vía El Colorado - Puerto Rico, El Colorado, vía Puerto Rico - Tiquisio Nuevo, Tiquisio Nuevo, vía Tiquisio Nuevo - Puerto Coca, Puerto Coca y sectores aledaños.

CIRCUITO BAYUNCA 1

Horario: de 8:10 a. m. a 5:00 p. m.

Interrupción del servicio: Villanueva transversal 13 con diagonal 13b, El Caño.

CIRCUITO CALAMAR 2

Horario: de 7:40 a. m. a 4:00 p. m.

Interrupción del servicio: Calamar: Barranca Nueva, Barranca Vieja, Yucal y sectores aledaños a la vía. fincas: Casa Blanca, Villa Rosana, San Martin, y sectores aledaños.

CIRCUITO EL CARMEN 3

Horario: de 7:00 a. m. a 5:00 p. m.

Interrupción del servicio: El Carmen carrera 44 calle 25, Las Flores.

CIRCUITO SAN ESTANISLAO 1

Horario: de 6:00 a. m. a 6:00 p. m.

Interrupción del servicio: Soplaviento carrera 11 CON calle 12 y 13, La Manga.

CIRCUITO SAN ESTANISLAO 2

Horario: de 6:00 a. m. a 6:30 a. m. y de 5:30 p. m. a 6:00 p. m.

Interrupción del servicio: Manatí: El Porvenir (Compuertas), carretera Las Compuertas, carretera Ahuyamal, vía a San Cristóbal.

CIRCUITO SAN ESTANISLAO 2

Horario: de 6:00 a. m. a 6:00 p. m.

Interrupción del servicio: San Cristóbal: Las Cruces Higuetal.

VIERNES, 5 DE DICIEMBRE

CIRCUITO BAYUNCA 1

Horario: de 6:00 a. m. a 6:00 p. m.

Interrupción del servicio: Villanueva: El Caño, Campo Alegre y Miraflores.

CIRCUITO BAYUNCA 1

Horario: de 6:00 a. m. a 6:00 p. m.

Interrupción del servicio: Villanueva carrera 15 con calle 16. plaza principal Villanueva.

CIRCUITO CHAMBACÚ 3

Horario: de 7:40 a. m. a 5:00 p. m.

Interrupción del servicio: Cartagena carrera 9 entre calles 35 y 36, Centro.

CIRCUITO SANTA ISABEL (MAGANGUÉ)

Horario: de 8:45 a. m. a 12:00 p. m.

Interrupción del servicio: Magangué: El Cuarto - Finca Gallianzos.

CIRCUITO MOMPOX 5

Horario: de 7:30 a. m. a 4:00 p. m.

Interrupción del servicio: San Sebastián de Buenavista: Toribia, Juan Alvarez, Los Galvis, Sabanas de Peralejo, Maria Antonia, La Pacha y Venero.

CIRCUITO SAN ESTANISLAO 1

Horario: de 6:00 a. m. a 6:00 p. m.

Interrupción del servicio: Soplaviento carrera 19 con calle 6, Ciudadela 2000.

CIRCUITO SAN ESTANISLAO 2

Horario: de 6:40 a. m. a 6:00 p. m.

Interrupción del servicio: San Estanislao: El Carmen, Roa, Rincón Guapo, Urbanización Villa Valentina vía Arenal, vía hacia Villanueva, Fincas: Karima, El Comienzo, Caño Lindo, Carlos Silva, Bolívar Viejo, La Ceiba.

CIRCUITO SAN JUAN NEPOMUCENO 2

Horario: de 7:50 a. m. a 5:00 p. m.

Interrupción del servicio: San Juan Nepomuceno: Barranquilla, Silencio, Los Nogales, Urbanización El Valle, La Paz, San Pedro.

CIRCUITO EL REGIDOR

Horario: de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

Interrupción del servicio: Regidor: zona urbana de Regidor, San Antonio y sectores aledaños a la vía Santa Teresa-Regidor.

CIRCUITO LN-5103

Horario: de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

Interrupción del servicio: Rio Viejo, Arenal del Sur, Morales (Bolívar) zona urbana y rural, Hatillo, Cabadillo, Caimital, Macedonia Norosí, San Rafael y Buenavista.

CIRCUITO VILLA ESTRELLA 3

Horario: de 8:10 a. m. a 5:00 p. m.

Interrupción del fluido eléctrico en Cartagena transversal 54 con carrera 95, Villa Estrella.

SÁBADO, 6 DE DICIEMBRE

CIRCUITO COSPIQUE 2

Horario: de 6:30 a. m. a 5:00 p. m.

Interrupción del servicio: Cartagena: Mamonal, Arroz Barato, Albornoz, Puerta de Hierro, Policarpa, Lo Amador.

CIRCUITO COSPIQUE 3

Horario: de 6:30 a. m. a 5:00 p. m.

Interrupción del servicio: Cartagena: kilómetro 7 Terminal Marítimo de Cartagena.

En Afinia agradece la comprensión de la comunidad durante la ejecución de estas actividades, asimismo, reitera que los canales de atención están habilitados para que los usuarios resuelvan sus dudas, realicen pagos y reportes. Pueden comunicarse a través de las líneas 115, 605 – 650 21 20 y 01 8000 919191, visitar la oficina virtual www.afinia.com.co o utilizar la aplicación Afiniapp.