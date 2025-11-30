Segundo concierto en España de la Orquesta Sinfónica de Bolívar UNIBAC

Una locura colectiva desató la Orquesta Sinfónica de Bolívar en el público que abarrotó el auditorio “Paco de Lucía”, de Madrid, en el segundo concierto de la gira “Volando Mares” por España.

No es normal que una sinfónica repita un tema del concierto, pero el director Germán Céspedes Díaz debió complacer el clamor de los asistentes repitiendo un fragmento de la obra final, llamada “En clave paganini”, con el violinista colombiano Rubén Reina.

Y para elevar el delirio, de súbito sonó una trompeta con “María Varilla” y el concierto se tornó en fandango caribeño, con improvisaciones de clarinetes y bombardinos, cual banda pelayera.

El exgobernador de Bolívar, Juan Carlos Gossaín, se reencontró con la OSB y señaló que “escuchar a esta agrupación no tiene precio y es uno de los grandes regalos que nos da la vida”, y resaltó la gestión de la rectora Sacra Náder y el director Germán Céspedes. “Mar de músicos fantásticos, caribeños que ha desbordado todas las emociones en este auditorio”.

La próxima presentación de la OSB Unibac prevista el sábado 29 de noviembre en el auditorio del Conservatorio Profesional de Música “Juan Crisóstomo de Arriaga” de Bilbao.

La gira cuenta con el apoyo de la Gobernación de Bolívar, la Embajada de Colombia en el Reino de España, el Excmo.

Ayuntamiento de Medina del Campo, la Comunidad autónoma de Castilla y León, el Distrito Latina del Excmo. Ayuntamiento de Madrid, el Conservatorio Profesional de Música “Teresa Berganza” de Madrid y el Conservatorio Profesional de Música “Juan Crisóstomo Arriaga” de Bilbao.