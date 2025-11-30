Resultados Lotería de Boyacá HOY 29 de noviembre 2025: consulte los premios

La Lotería de Boyacá es una de las loterías más populares de Colombia, conocida por su tradición y por ofrecer grandes premios. Se juega todos los sábados a las 10:40 p.m.

La suerte juega un papel fundamental en los juegos de azar, ya que el resultado depende completamente del azar. Esto genera emoción y esperanza, ya que cualquier juego puede cambiar la vida de una persona.

Jugar la Lotería de Boyacá 2025

La misma entidad explica que los billetes de la lotería se pueden comprar en la calle, donde vendedores capacitados ofrecen diferentes números y series. De esta manera, usted puede elegir el billete que desee y tener la oportunidad de ganar en el sorteo programado.

Para mayor facilidad, los billetes también se pueden comprar en una amplia red de puntos de venta, como Supergiros o Efecty, o bien en línea a través de la página web oficial de la lotería.

Resultado Lotería de Boyacá HOY 8 de noviembre

Resultado a las 10:40 p. m

¿Cuáles son los premios de la Lotería de Boyacá 2025?

El plan de premios vigente es uno de los más altos del país, los cuales están repartidos de la siguiente forma:

Premio Mayor : $15.000 millones

: $15.000 millones Premio Fortuna : $1.000 millones

: $1.000 millones Premio Alegría : $300 millones

: $300 millones Premio Ilusión : $100–300 millones

: $100–300 millones Premios Berraquera : 4 premios de $50 millones

: 4 premios de $50 millones Premios Optimismo : $20 millones cada uno para 15 ganadores

: $20 millones cada uno para 15 ganadores Premios Valentía: $10 millones (36 secos)

Es importante destacar que los premios de la Lotería de Boyacá varían según la cantidad de coincidencias que tenga su billete con el número y la serie sorteados.

Tenga en cuenta que cada uno de los sorteos mencionados anteriormente, establece diferentes categorías de premios, según el nivel de acierto.

¿Cómo reclamar si resulta ganador en la Lotería de Boyacá?

Las personas que hayan resultado ganadoras deben seguir un proceso específico para reclamar su dinero, el cual varía según el monto obtenido:

Premios menores a 50 UVT: Se pueden cobrar directamente en puntos de venta habilitados, presentando el billete original.

Se pueden cobrar directamente en puntos de venta habilitados, presentando el billete original. Premios entre 50 y 150 UVT: Es necesario diligenciar el formato que aparece al reverso del billete y presentarlo en oficinas de la entidad.

Es necesario diligenciar el formato que aparece al reverso Premios superiores a 150 UVT: El ganador debe comunicarse por correo electrónico a la dirección premios@loteríadeboyaca.com o acercarse personalmente a la sede principal en Tunja para completar el proceso de validación.

