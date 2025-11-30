Promoción 1975 del Colegio Liceo de Bolívar recibió título de bachiller 50 años después

Dos hechos marcaron a los estudiantes que se graduaron de bachilleres en el Liceo de Bolívar en 1975; por una parte, ser la última promoción que estudió en las antiguas instalaciones del plantel (las mismas donde hoy funciona la I. E. Nuestra Señora del Carmen), y por la otra, haber recibido el diploma sin una ceremonia de graduación.

Esa frustración los acompañó durante medio siglo, como lo manifiesta Álvaro Valencia, egresado de esa promoción. “Cuando uno se gradúa quiere tener la foto del recuerdo recibiendo el diploma y nosotros no tuvimos esa oportunidad”.

Por eso, con ocasión de la conmemoración de las bodas de oro de la promoción 1975, se saldó la deuda histórica de la ceremonia de graduación, en un acto llevado a cabo en las instalaciones del antiguo plantel y con la presencia de quienes hoy han construido región desde sus profesiones de docentes, abogados, bomberos, ingenieros, periodistas, deportistas, contadores y médicos, entre otros.

La Secretaría de Educación Distrital los acompañó en este proceso que buscó devolverles el momento solemne de la ceremonia de graduación.

“Honramos una deuda que teníamos con esta promoción. Por diversas circunstancias les fue cancelada la ceremonia de graduación en su momento y queríamos rendir este homenaje sentido para que recuperen el esplendor que no tuvieron. Queremos reivindicar su historia”, dijo Alberto Martínez, secretario de Educación de Cartagena.

En medio de risas, abrazos, anécdotas y la nostalgia por quienes ya no están presentes, celebraron con sus familiares ese título que alguna vez obtuvieron en silencio.

“Me vine con mi mamá, porque ella también quedó con la tristeza de no verme obtener mi diploma con la solemnidad que tiene un grado de bachiller”, agrega Álvaro Valencia, quien recibió el diploma agarrado de las manos de su progenitora.”