Medida de aseguramiento en una cárcel a presunto autor de homicidio en el barrio Arroz Barato

Un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Seccional Bolívar presentó ante un juez con funciones de control de garantías a Juan Carlos Bolaños Valencia, quien en medio de una riña ocurrida el pasado 23 de noviembre habría disparado contra un hombre de 19 años.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Los hechos ocurrieron en vía pública del barrio Arroz Barato. Vecinos y familiares testigos del hecho trasladaron a la víctima a un centro asistencial donde falleció debido a la gravedad de la lesión.

Una vez cometido el crimen Bolaño Valencia huyó del lugar, siendo detenido por la comunidad que lo entregó a la Policía Nacional. Por su parte, la Fiscalía imputó al investigado el delito de homicidio, el cual no aceptó.

Por disposición judicial, la medida de aseguramiento será cumplida en un establecimiento carcelario.