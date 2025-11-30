“Legado”: una travesía visual para reencontrarse con Nereo López en el Museo Histórico de Cartagena

El próximo 5 de diciembre de 2025, a las 6:00 p. m., el Museo Histórico de Cartagena abrirá sus salas a la exposición Legado, un homenaje que convoca a mirar de nuevo —con respeto, emoción y memoria viva— la obra del maestro Nereo López, figura esencial de la fotografía colombiana y cronista sensorial del Caribe profundo.

La muestra podrá visitarse hasta finales de diciembre, convirtiéndose en uno de los hitos culturales del cierre de año en la ciudad.

Catorce artistas visuales del colectivo Listo p’a la foto reúnen sus lenguajes, búsquedas y sensibilidades para dialogar con la herencia del fotógrafo que cambió la manera de comprender el rostro humano de Colombia.

Diomer García, Gérard Pedraza, Henry Navarro, Hernán Jaramillo, Javier Vanegas, Jean Pierre Moreno, Jimenes Díaz, Jorge Pantoja, Marco Barboza, Martha Jaramillo, Norte Sakae, Óscar Ortega, Óscar Tapia y Salwa Amastha participan en esta travesía que explora la densidad, la poesía y la fuerza de la imagen.

La curaduría y mediación están a cargo del artista visual, arquitecto y gestor Roberto Ríos Diz, reconocido por su labor investigativa y su presencia constante en la curaduría cartagenera.

En estrecha colaboración con Marco Barboza, director del colectivo, Ríos Diz desarrolló una selección rigurosa de obras —predominantemente en blanco y negro— que evidencian la huella indeleble de López en la formación de una conciencia visual en Colombia.

Legado invita tanto a locales como a visitantes a sumergirse en la memoria fotográfica del país: una memoria que respira, interpela y persiste. Esta exposición es, además, un llamado a detenerse y reconocer el valor de la imagen como territorio simbólico, patrimonio sensible y puente entre generaciones.

El Museo Histórico extiende su invitación a todos quienes deseen experimentar este homenaje que celebra la vida, la mirada y la permanencia de Nereo López.