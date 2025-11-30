La policía capturó al “político” del Clan del Golfo en Andes; realizaba las reuniones en las veredas

Andes- Antioquia

En zona rural del municipio de Andes, suroeste de Antioquia, fue capturado un presunto hombre de confianza del Clan del Golfo que ejercía amenazas y presiones a líderes comunales de esa población para impartir sus reglas y coordinar tarifas de extorsiones a los campesinos caficultores.

Según el coronel Oscar Rico, se trata de Juan de Dios, pseudopolítico del grupo ilegal encargado de ser quien convocaba bajo intimidaciones a los presidentes de varias JAC para que reunieran a la comunidad en algunas veredas específicas.

“Un sujeto que corresponde al nombre David Alexis Vera Muriel, alias Juan de Dios, que es el pseudopolítico de la estructura criminal. Este sujeto, dentro del proceso investigativo, se tiene la orientación de que es la persona que se encontraba realizando reuniones de constreñimiento arbitrarias ilegales a miembros de la comunidad de la zona rural, especialmente los corregimientos de San José, Buenos Aires, Santa Rita y Santa Inés”, agregó el oficial.

El coronel informó que junto con esta persona que ejercía el papel del “político” de la organización fueron capturados sus dos hombres de seguridad, alias “Pibe” o “El Zarco” y alias “Cabezón”.