Caminos Comunitarios cerrará con más del 95% de ejecución: Mintransporte en Cartagena

En su intervención en el Congreso Nacional de Infraestructura, la ministra de Transporte, Mafe Rojas, hizo un llamado a la rigurosidad técnica y desmintió categóricamente las versiones que aseguran que el programa Caminos Comunitarios tendría una ejecución cercana al 10%.

“Esa cifra es falsa. Caminos Comunitarios avanza y cerrará con una ejecución superior al 95%. La plata que se ha entregado se ha ejecutado, y el programa está mostrando resultados reales en todo el país”, afirmó la ministra.

La jefe de cartera recordó que este es el programa rural más grande que ha tenido Colombia en décadas, con impacto directo en movilidad, economía popular y conectividad territorial. Entre los avances destacó:

● 3.600 kilómetros intervenidos, mejorando la movilidad rural.

● Más de 2.100 convenios firmados con juntas de acción comunal.

● 500 municipios en 31 departamentos con obras activas.

● $660.000 millones ejecutados, 205 mil millones en vigencia para 2026 y adicionalmente 70 mil millones en convenio con el Fondo de Adaptación, para placa huella en La Mojana.

● Un modelo que genera empleo local y dinamiza la economía campesina.

“Caminos Comunitarios no es un anuncio: es obra ejecutada. Son veredas conectadas, regiones produciendo más y comunidades empoderadas en su propio desarrollo”, reiteró.

Otros anuncios clave de la ministra en el Congreso

La ministra también presentó los avances estructurales del sector transporte durante el Gobierno del Cambio:

El sector de infraestructura se confirmó como motor del empleo y la productividad, con inversiones que se mantienen entre 3% y 3,6% del PIB, muy por encima del promedio regional.