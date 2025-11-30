Avanzan obras de doble calzada en la entrada a Tierra Baja: alcalde realizó visita técnica

En el marco de la iniciativa ‘Vías para la Felicidad’, el alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay, realizó visitas técnicas a dos puntos estratégicos de la zonas rurales de Punta Canoa y Tierra Baja, donde avanzan obras clave de mejoramiento de la malla vial.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

A primera hora, el mandatario distrital inspeccionó los trabajos que se adelantan en Punta Canoa, un territorio con uno de los frentes de playa más amplios del Distrito y con un alto potencial para actividades deportivas, recreativas y de turismo comunitario.

Allí se ejecuta la intervención de la Calle 6, con 700 metros de vía nueva que mejorarán la movilidad interna del corregimiento y, por ende, la calidad de vida de una zona que genera su sustento de su potencial turístico.

La fase actual contempla el mejoramiento de la vía principal, con 670 metros de pavimento y cuatro segmentos adicionales que conectan con esta, con una inversión por el orden de más de $8.800 millones.

Cabe resaltar que esta se convertirá en la segunda vía principal pavimentada, es decir ahora tendrán un segundo acceso digno en Punta Canoa, debido a que solo había una vía de entrada y salida en el corregimiento.

El alcalde Turbay reiteró que estas obras dignifican la vida de las comunidades rurales y fortalecen el desarrollo turístico del territorio.

“Hace unos meses decidimos intervenir diferentes puntos de la ciudad con ‘Vías para la Felicidad’, y sé que esto traerá grandes beneficios. Estamos listos para hacer equipo con la comunidad y para que Punta Canoa vuelva a brillar. Queremos convertirla en un escenario que potencie el turismo, entretenimiento y felicidad para todos”, afirmó el alcalde Dumek Turbay durante la visita.

Nueva doble calzada de entrada a Tierra Baja, clave para la Autopista Verde

Esta semana, la administración del alcalde Dumek Turbay inició la intervención integral de la vía de acceso a la vereda de Tierra Baja, una obra largamente esperada por la comunidad durante más de tres décadas.

Las obras en Tierra Baja avanzan con la reconstrucción del acceso principal a la vereda, en el corregimiento de La Boquilla. Esta intervención, de alta importancia para la Zona Norte, contempla la construcción de más de 1.6 kilómetros de vía nueva en doble calzada, con el fin de mejorar las condiciones de movilidad de estudiantes, trabajadores, turistas y residentes que diariamente utilizan este corredor para sus desplazamientos.

Además, fortalecer la seguridad vial en la gran entrada al megaproyecto vial “Autopista Verde”, una nueva carretera de 11 kilómetros que conectará a El Pozón con Tierra Baja, uniendo de sur a norte a Cartagena como alternativa a la ruta 90 y conectarse en el futuro con la terminación de la vía Perimetral.

La intervención incluye además la construcción de una glorieta, un retorno, así como andenes y bordillos, garantizando condiciones óptimas tanto para vehículos como para peatones.

Durante la revisión, el alcalde destacó que el proyecto responde a una petición histórica de la comunidad y se articula con el desarrollo que ha tenido esta zona.

“Estamos cumpliendo un anhelo de los tierrabajeros, contar con una entrada en doble calzada que corresponda al crecimiento urbanístico del sector. Así como logramos entregar un nuevo colegio y avanzamos en la infraestructura deportiva, ahora garantizaremos una vía digna, con andenes e iluminación pública. Para esta administración, Tierra Baja es símbolo de desarrollo y confianza ciudadana”, señaló Turbay.

Esta obra es un alivio para los habitantes de Tierra Baja, quienes durante más de 30 años han solicitado una solución definitiva a las dificultades de acceso que afectaban su calidad de vida, su desarrollo social y sus oportunidades económicas.

“La transformación de la vía de Tierra Baja es una deuda histórica que hoy comenzamos a saldar. Este proyecto es una muestra del compromiso con las comunidades que desde el gobierno del alcalde Dumek Turbay venimos impulsando”, afirmó Wilmer Iriarte Restrepo, secretario de Infraestructura.

El programa ‘Vías para la Felicidad’ tiene como propósito mejorar tramos críticos, garantizar conectividad entre comunidades y fortalecer la integración con el casco urbano.

Estas intervenciones se suman a las Fases 1 y 2 ejecutadas durante 2024, consolidando un plan integral de mejoramiento vial que continúa avanzando con obras tangibles para las comunidades.

La administración reafirma su compromiso con el desarrollo de infraestructura que mejore la conectividad, fomente el bienestar y promueva el progreso sostenible en todas las comunidades de la ciudad de Cartagena.