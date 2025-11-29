Vivir se siente así: Vive Claro, el lugar en donde la música une a las personas

Colombia

Con presentaciones de artistas de renombre internacional como Guns N’ Roses, Linkin Park, Green Day, Imagine Dragons y Shakira, el Vive Claro se ha consolidado como un escenario en el que el arte, la cultura y la emoción se encuentran para brindar una experiencia única a las personas.

Son 24 hectáreas de vida y naturaleza que le permiten a 40.000 almas sentir la música de una manera distinta. Es por eso que la lluvia, en vez de apagar la fiesta, enciende la energía colectiva que hace que desconocidos se abracen y que el tiempo se detenga.

El Vive Claro también es el primer distrito cultural verde de Latinoamérica, pues en él convergen la tecnología, la sostenibilidad y la cultura, creando momentos que conectan a las personas con la ciudad y el planeta.

No es solo un lugar, es toda una experiencia que llegó para redefinir lo que es vivir el entretenimiento en vivo, es el punto de encuentro que le recuerda a las personas que vivir no es solo existir, sino moverse con lo que realmente los emociona.

El vivir se siente así, Vive Claro, donde la música, la cultura y la vida se encuentran.