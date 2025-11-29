Tatiana Margarita Romero Luna, elegida primera mujer contralora departamental de Bolívar

La Asamblea Departamental de Bolívar ha hecho historia al elegir a Tatiana Margarita Romero Luna como la nueva contralora departamental para el periodo 2026 - 2029. Romero Luna se convierte en la primera mujer en ocupar este cargo, un hito que marca un avance significativo en el liderazgo femenino en la región.

La elección se dio tras un proceso riguroso, donde la nueva contralora presentó un pitch enfocado en la independencia técnica, la experiencia cuantificable y un plan de gestión estratégico para el fortalecimiento del control fiscal en el departamento.

La elección de Tatiana Margarita Romero Luna se consolidó con un respaldo casi unánime de la Asamblea Departamental de Bolívar. De los 14 votos posibles, la contralora electa obtuvo 13 votos a favor, con solo un voto en blanco. Este contundente resultado no solo subraya la confianza de la Duma en su capacidad técnica y plan de gestión, sino que también sella el hito histórico de elegir a la primera mujer Contralora Departamental de Bolívar, enviando un mensaje claro de apoyo al liderazgo femenino en la vigilancia de las finanzas públicas.

Durante su presentación, Romero Luna, Abogada, Especialista en Derecho Contencioso Administrativo y Magíster en Gestión Pública, destacó su trayectoria de 21 años en el sector público y su gestión como Subcontralora Departamental.

“Mi compromiso es con la Constitución, la Ley y los intereses de los bolivarenses. Mi única ‘casa política’ será la Contraloría, y mi gestión se enfocará en el control riguroso de todos los sujetos vigilados, sin excepción ni distinción”, afirmó la contralora electa.

Romero Luna presentó cifras que demuestran el fortalecimiento exponencial de la capacidad de vigilancia de la entidad durante su gestión como subcontralora. Mientras que en la vigencia 2021 se registraron 11 hallazgos fiscales por un valor de $4.401 millones de pesos, en la vigencia parcial de 2024 esta cifra se disparó a 117 hallazgos fiscales, con una cuantía que asciende a $57.126 millones de pesos, lo que subraya la efectividad de su enfoque en la detección y prevención del detrimento patrimonial.

Su plan de gestión se centra en tres pilares: Independencia Técnica y Cero Tolerancia a la Corrupción, Articulación Institucional y Control Político (con informes trimestrales a la Asamblea), y Modernización y Eficiencia en el Resarcimiento del daño patrimonial.

Un punto destacado en el proceso fue el respaldo de las organizaciones sindicales ASDECCOL y SINDECODEBOL, quienes reconocieron su liderazgo en el fortalecimiento institucional interno, el mejoramiento salarial y la modernización de la infraestructura de la Contraloría.

En su discurso de agradecimiento, la Contralora Romero Luna reforzó su compromiso con el departamento:

“Mi compromiso es con cada bolivarense. Asumo la Contraloría con la misión de ser la guardiana inexpugnable de las finanzas públicas. Cada peso recuperado, cada peso vigilado, se traducirá directamente en beneficio para los bolivarenses: en mejores escuelas, en hospitales dotados, en vías dignas y en oportunidades para nuestra gente”.

La Contralora electa dedicó un emotivo mensaje a la Asamblea y a las mujeres de Bolívar, destacando el significado de su elección:

“Tengo el inmenso honor de ser la primera mujer en obtener este cargo. Tengan la plena garantía de que representar a la mujer en este cargo tan importante es una responsabilidad y un orgullo”, puntualizó.

Finalmente, agradeció a su familia, a su madre por ser su “motor e inspiración” para luchar por sus objetivos y sacar una familia adelante, y a sus hijos, por su apoyo. Concluyó su mensaje encomendando su gestión a la fe: “Le pido a la Virgen María que me proteja con su manto y al Espíritu Santo que me oriente en cada decisión que deba tomar en beneficio del patrimonio de Bolívar”.

La nueva contralora, Tatiana Margarita Romero Luna, asumirá su cargo el 1 de enero de 2026 con el compromiso de transformar el control fiscal en un motor de desarrollo y transparencia para el Departamento de Bolívar.