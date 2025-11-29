SuperGiros Bolívar y el SENA celebran la Feria Comercial 2025

SuperGiros Bolívar realizó con éxito la Feria Comercial 2025 en articulación con el SENA, un espacio que reunió a la Fuerza de Ventas que culminó su Formación Técnica en Asesoría Comercial, reafirmando el compromiso de la compañía con la capacitación, el crecimiento profesional y el fortalecimiento de competencias de la Fuerza de Ventas.

“Para SuperGiros Bolívar, esta alianza con el SENA y los resultados de la formación técnica representan un avance significativo para la Fuerza de Ventas. Apostamos a su nivelación académica y a fortalecer sus capacidades para brindar una atención excepcional a nuestros clientes. Hoy, en el cierre de su proceso formativo, vemos reflejado ese aprendizaje puesto en práctica. Nos llena de orgullo seguir construyendo junto al SENA, entregando herramientas que fortalecen su labor y aportan a su crecimiento en todo el departamento de Bolívar”, expresó Juan Guillermo Ángel, subgerente comercial de SuperGiros Bolívar.

Durante la Feria, la Fuerza de Ventas que culmina su proceso de formación demostró sus habilidades comerciales impulsando nuestros productos y servicios, especialmente SacaYa, el nuevo servicio disponible en los puntos SuperGiros que facilita a los clientes sacar su dinero de manera fácil, rápida y segura. Asimismo, presentaron con orgullo el portafolio transaccional que SuperGiros ofrece al departamento de Bolívar.

“Esta formación significó muchísimo para mí. Llevo tres años en el ejercicio de la venta de los productos, al inicio, aprendí todo de manera práctica, sin una guía técnica formal. Cuando se presentó la oportunidad de postularme, lo hice con la esperanza de aprender, y hoy me siento profundamente agradecida. Todo el conocimiento adquirido es invaluable; es una ganancia que nadie te puede quitar ni comprar. Gracias a SuperGiros y a la alianza con el SENA, hoy puedo decir con orgullo que soy Técnica en Asesoría Comercial”, Manifestó Laudith Paternina, colocador independiente.

El evento tuvo lugar en el Centro Comercial Supercentro Los Ejecutivos, donde se desarrolló una jornada llena de aprendizaje, experiencias comerciales y activaciones acompañados por los aliados estratégicos: Yanbal, CDA Cartagena, Cooperativa Sucrédito y Claro. También se realizaron sorteos que incluyeron un Smart TV, freidoras de aire y ollas a presión, permitiendo la participación de los asistentes.

Con esta feria, SuperGiros Bolívar reafirma su compromiso con el desarrollo integral de su talento humano, la mejora continua de sus procesos comerciales y el fortalecimiento de alianzas con instituciones clave para el crecimiento del territorio.

Seguiremos promoviendo espacios que impulsen la formación, el desempeño y el bienestar de quienes hacen posible nuestra labor en cada punto del departamento.

El 8 de junio del 2014, nace la Comercializadora de Servicios de Bolívar S.A.S., reconocida como la red de servicios más grande del departamento de Bolívar, que cuenta con más de 2.000 puntos de venta, distribuidos en centros de acopio, compumuebles, multiservicios, locales y colocadores independientes para atender las necesidades de nuestros clientes.

Gracias a nuestras alianzas comerciales estratégicas, nuestros clientes pueden acceder a un sinnúmero de productos y servicios, como chance, recaudos, recargas, apuestas deportivas y pagos, así como también pueden enviar y recibir giros nacionales e internacionales.