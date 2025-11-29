Noticiero mediodía Cartagena

Recomendaciones marítimas para el Ironman 70.3 en Cartagena

La actividad en el muelle de La Bodeguita iniciará a las 6:15 a. m. y finalizará aproximadamente a las 9:00 a. m., con la salida del último atleta del agua

La Dirección General Marítima (Dimar), a través de la Capitanía de Puerto de Cartagena con ocasión de la realización de la carrera Ironman 70.3 Cartagena este domingo 30 de noviembre, informa a participantes y asistentes las siguientes disposiciones y recomendaciones para el desarrollo seguro de la jornada deportiva:

• Restricción de navegación: Desde las 4:00 a. m. del 30 de noviembre y hasta finalizar la actividad, quedará restringida la navegación, el arribo y el zarpe de motonaves en la bahía de las Ánimas.

• Dispositivo de seguridad: En coordinación con la Armada de Colombia a través de la Estación de Guardacostas de Cartagena, se dispondrá de unidades de reacción rápida para garantizar la seguridad marítima del evento y salvaguardar la vida de los atletas durante la competencia.

• Líneas de emergencia: Para cualquier eventualidad estarán habilitados los medios de contacto:

o Línea 146 de Guardacostas

o Canal 16 VHF marino

o Línea 112 de la Policía Nacional

o Teléfono 310 476 4078 de la Torre de Control de Tráfico y Vigilancia Marítima

• Transporte hacia la zona insular: Las naves de pasaje que zarpan desde los muelles de La Bodeguita y Los Pegasos deberán esperar la culminación de la actividad para reestablecer su operación náutica habitual.

