Palmeiras vs. Flamengo, final de Copa Libertadores: prográmese acá para ver a Jorge Carrascal

¡Colombia tendrá participación en la gran final! Palmeiras se enfrentará con Flamengo en la final de la Copa Libertadores 2025, en donde ambos equipos se vuelven a encontrar en una definición luego de 4 años.

Jorge Andrés Carrascal, jugador de Flamengo, será el único colombiano en disputar la final del campeonato internacional. Desde su llegada en el segundo semestre, se ha convertido en una pieza clave para Filipe Luís y ha mostrado un excelente desempeño

Le puede interesar: Filipe Luis tendría nuevos planes con Jorge Carrascal para la definición del Campeonato Brasilero

Vale mencionar que Palmeiras y Flamengo también están en la lucha de conseguir el título de Brasileirao.

¿Cómo le ha ido a Carrascal en Flamengo?

El 2 de agosto Jorge Carrascal se incorporó al equipo de Filipe Luís en donde firmó contrato por cuatro años con el Flamengo. Desde su llegada, el cartagenero ya registra 19 partidos, de los cuales ha logrado anotar 3 goles y 4 asistencias.

El mediocampista ha tenido destacadas actuaciones, la más reciente fue el gol que selló la victoria en el partido de ida ante Racing en Argentina, partido que correspondió a las semifinales de la CONMEBOL Libertadores. Esta fue la única anotación que hubo en la serie, pues el marcador global finalizó 1-0, logrando clasificar a la final Flamengo.

Lea también: Jorge Carrascal sobre la final de la Copa Libertadores: “Es una revancha para mí”

Posible alineación de Palmeiras

Carlos Miguel; Murilo Cerqueira, Bruno Fuchs, Gustavo Gómez; Khellven, Allan Ellías, Andreas Pereira, Raphael Veiga, Joaquín Piquerez; Vitor Roque y José Manuel López.

DT: Abel Ferreira.

Posible alineación de Flamengo

Agustín Rossi; Guillermo Varela, Danilo, Leo Pereira, Alex Sandro; Jorginho, Erick Pulgar; Giorgian De Arrascaeta, Jorge Carrascal, Everton y Bruno Henrique.

DT: Filipe Luis.

Fecha, hora y cómo seguir el partido

La final de la Copa Libertadores entre Palmeiras vs. Flamengo se jugará este sábado 29 de noviembre a partir de las 4:00 de la tarde (hora Colombia) en el estadio Monumental U de Lima, Perú. Usted podrá disfrutar las emociones de este compromiso a través del minuto a minuto en la página web de Caracol Radio.