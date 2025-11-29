OAGRD adelanta jornada de sensibilización en gestión del riesgo con la Fundación Una Mano Amiga

con el objetivo de fortalecer las capacidades de la organización en materia de gestión del riesgo integral

Durante la jornada, el equipo de Reducción del Riesgo de la OAGRD compartió herramientas y conceptos esenciales para la identificación, análisis y reducción de riesgos, resaltando la importancia de integrar esta perspectiva en todos los procesos institucionales.

El director Daniel Vargas destacó que la gestión del riesgo integral no solo implica la atención a emergencias, sino la preparación, la prevención y la planificación continua para proteger a las comunidades y garantizar la sostenibilidad de las organizaciones.

Así mismo, el alcalde mayor Dumek Turbay reiteró su compromiso con el fortalecimiento de una cultura de prevención en el Distrito, subrayando que la articulación entre la administración, las organizaciones sociales y la ciudadanía es fundamental para avanzar hacia un territorio más seguro y resiliente.

Esta iniciativa se enmarca en las acciones permanentes de la OAGRD para promover el conocimiento del riesgo y acompañar a distintos sectores del territorio en la construcción de capacidades que permitan anticipar y reducir posibles afectaciones.