La CSB culminó capacitación en temáticas ambientales

La Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar – CSB llevó a cabo el Seminario en Gestión y Normatividad Ambiental 2025, una jornada académica donde profesionales abordaron los principales desafíos y oportunidades ambientales del territorio.

El evento fue instalado por el Subdirector de Gestión Ambiental, doctor Roviro Menco Menco, quien destacó la importancia de estos espacios para fortalecer el conocimiento técnico y la toma de decisiones en materia ambiental dentro de la región.

“Este seminario se realiza en el marco del cumplimiento de la Sentencia T-163 de 2024, en concordancia con el Plan de Acción Cuatrienal 2024-2027 de la CSB, específicamente dentro del Proyecto Operativo 3, orientado a capacitar a las comunidades en temáticas ambientales requeridas en la jurisdicción. Esta actividad hace parte de los compromisos institucionales relacionados con la educación para el trabajo y el desarrollo humano, dirigidos a fortalecer los conocimientos de líderes comunitarios ubicados en las inmediaciones del complejo cenagoso de Cascaloa”, agregó.

La primera intervención estuvo a cargo de la doctora Liliana Madera Paredes, quien presentó una exposición detallada sobre la normatividad ambiental colombiana, resaltando la evolución del marco regulatorio y las obligaciones institucionales y ciudadanas para la protección del medio ambiente.

Posteriormente, el profesional Néstor Miguel Jiménez Quesada socializó los principales desafíos del complejo cenagoso de Cascaloa, subrayando su relevancia ecológica y los impactos que amenazan su equilibrio. Esta temática fue complementada por el ingeniero ambiental Andrés Alandete Brochero, quien profundizó en la gestión integral del recurso hídrico dentro de este mismo ecosistema.

En cuanto a los residuos sólidos, el ingeniero Jamil Smith Dearmas presentó los lineamientos y avances en gestión integral, destacando estrategias que las comunidades pueden adoptar para mejorar el manejo responsable de los desechos.

La importancia de la fauna silvestre en los ecosistemas acuáticos fue el eje central de la intervención del médico veterinario Germán Mercado, quien explicó cómo las especies nativas contribuyen al equilibrio ecológico y por qué su protección es esencial. Por su parte, el veterinario asesor Luis Carlos Atencio expuso sobre las especies de tortuga hicotea y tortuga de río, destacando las acciones necesarias para su conservación. Asimismo, presentó casos de sustracción de ejemplares de su hábitat natural y explicó las graves consecuencias que esto genera para su supervivencia y proceso de readaptación.

El espacio también incluyó una conferencia sobre negocios verdes para mostrar oportunidades de emprendimiento sostenible para las comunidades locales, alineadas con las políticas ambientales vigentes.

Para cerrar la agenda académica, el ingeniero forestal Andrés Leonardo Niño expuso las acciones de restauración ecológica y los procesos de fortalecimiento comunitario para el manejo sostenible del recurso forestal.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La jornada concluyó con la entrega de certificados a los participantes y el acto de clausura, consolidando así un encuentro que fortaleció las capacidades técnicas y ambientales de los asistentes, reafirmando el compromiso de la CSB con la educación ambiental y la gestión sostenible de los recursos naturales del territorio.