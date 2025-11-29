Inició construcción del nuevo estadio de sóftbol en el barrio Santa Rita

Por primera vez en más de tres décadas, el nororiente de Cartagena vuelve a sentir que su historia deportiva se empareja con su esperanza con la millonaria inversión que hace la Gobernación de Bolívar. El gobernador de Bolívar, Yamil Arana, y el alcalde Dumek Turbay dieron inicio oficial a la construcción del nuevo Estadio de Sóftbol de Santa Rita, una obra que no solo transformará el escenario, sino también la vida de miles de jóvenes.

El anuncio marcó el punto de partida de un proyecto mayor: cuatro grandes intervenciones deportivas para Cartagena en Santa Rita, El Socorro, Las Gaviotas y Los Cerros, financiadas por la Gobernación de Bolívar para fortalecer la recreación, la formación y la seguridad en los barrios.

Un día grande para el deporte y para la ciudad

“Qué día tan grande, tan importante”, exclamó el alcalde Dumek Turbay mientras los habitantes levantaban sus gorras y celulares para grabar el momento. Para él, esta obra resume un anhelo que Santa Rita había conservado por años: ver renacido su escenario deportivo.

“En este sector querían, anhelaban, la recuperación total de su estadio. Por eso quiero que al señor gobernador le demos un gran aplauso. El deporte está hoy en los primeros lugares de la agenda porque también es nuestra apuesta por la juventud.”

Turbay insistió en que la ciudad enfrenta un desafío urgente: qué hacer para abrirle caminos a los jóvenes lejos de los riesgos de la calle. Y en ese desafío, dijo, los escenarios deportivos se convierten en faros: espacios donde nace el talento, se construye disciplina y se fortalece la convivencia.

“Esta obra es un ejemplo de todo lo bueno que puede pasar cuando trabajamos juntos. Es una bendición para estos sectores, y estamos dispuestos a hacer lo que haga falta para seguir avanzando.”

“Cartagena no podía quedarse por fuera de la transformación”: Yamil Arana

El gobernador Yamil Arana tomó la palabra con el entusiasmo que, según los asistentes, lo ha caracterizado en cada recorrido por la ciudad. Agradeció al alcalde por permitirle trabajar a su lado y aseguró que la visión de ciudad que Turbay ha impulsado también motivó a la Gobernación a sumarse sin dudarlo.

“El alcalde empieza a hablar y nos activa el motor de sueño. Cartagena se está transformando y no podíamos quedarnos por fuera. Hoy ponemos nuestro granito de arena.”

Arana confirmó que Santa Rita es apenas una parte de un paquete de cuatro obras emblemáticas, que incluyen los escenarios de Chiquinquirá, Las Gaviotas, Pasacaballos y El Socorro.

Santa Rita: un estadio que vuelve a nacer

Quienes crecieron en Santa Rita y barrios vecinos saben que el deporte es parte de su identidad. El veterano narrador deportivo y habitante del barrio, Alfonso López Villa, lo expresó con la emoción de quien ha visto tres generaciones batear, correr y soñar en el campo José Miguel Corpas.

“Llevo más de 33 años viendo cómo se forjan deportistas aquí. Gracias al gobernador por hacer realidad este sueño. En 1992 un grupo de hombres convirtió un basurero en este estadio. Hoy comienza su nueva vida.”

También habló Ángel Cardozo, entrenador de béisbol y referente de la escuela Furia Naranja. Con su gorra naranja y su voz firme, celebró la obra como una oportunidad invaluable.

“Le doy gracias a Dios y al gobernador Yamil por esta obra. Nos beneficia muchísimo. Tendremos gradas, dogouts, un buen drenaje, iluminación… Es una bendición para quienes formamos deportistas.”

La obra: un escenario de talla mayor

El nuevo estadio de sóftbol de Santa Rita intervendrá un área total de 3.264 m², con una inversión de

$6.837 millones y una ejecución estimada de 18 meses.

Entre sus principales características se destacan:

• Graderías en primera y tercera base, con cubiertas termoacústicas.

• Campo de juego de 2.906 m² con grama sintética de alta calidad y drenaje especializado.

• Iluminación profesional con cinco mástiles de 16 metros y reflectores LED.

• Baño accesible para garantizar inclusión y comodidad.

• Marcador de dos pisos con paneles manuales.

• Senderos peatonales, tanque de agua, cuarto eléctrico y cerramiento seguro.

Se trata de un escenario proyectado para cumplir estándares del Ministerio del Deporte y albergar competencias oficiales.

Una transformación que llega a toda Cartagena

El proyecto deportivo de la Gobernación incluye obras simultáneas en:

El Socorro

• Graderías nuevas.

• Baños accesibles.

• Campo de juego con grama sintética.

• Iluminación LED.

• Zonas verdes, canchas y juegos infantiles.

Las Gaviotas

• Renovación de gradas, baños e iluminación.

• Nuevos dogouts.

• Marcador de dos pisos.

• Ambientes verdes y locales comerciales.

Los Cerros

• Graderías y baños renovados.

• Campo de juego con iluminación LED.

• Tanque de agua, cuarto eléctrico y senderos peatonales.

• Cerramiento seguro.

Son intervenciones que se desplegarán en las tres localidades de Cartagena, alineadas con las especificaciones reglamentarias nacionales.

Un futuro donde el deporte es motor de desarrollo

Para la Gobernación de Bolívar y la Alcaldía de Cartagena, estas obras representan algo más que ladrillos, grama y reflectores. Son una apuesta social, un mensaje claro en tiempos donde la juventud necesita alternativas reales, cercanas y seguras.

Santa Rita, con su historia de esfuerzo y resistencia, vuelve a ser protagonista.

El mismo campo que nació de un basurero y del trabajo comunitario en 1992, hoy comienza su segunda vida, más fuerte, más digno y más grande que nunca.