Hospital Serena del Mar recibe reconocimiento internacional de la Fundación ORP

En el marco de Lean Madrid 2025, el Hospital Serena del Mar, operado por la Fundación Santa Fe de Bogotá, fue distinguido con el Reconocimiento Especial al Mérito en Gestión Empresarial otorgado por la Fundación Internacional ORP (Occupational Risk Prevention) , entidad referente a nivel mundial en prevención de riesgos laborales, bienestar organizacional e innovación en seguridad y salud en el trabajo.

Este logro destaca el impacto del programa institucional “Nos Cuidamos para Cuidar”, una estrategia que promueve el autocuidado, la salud mental, los hábitos de vida saludable y la construcción de entornos laborales seguros, sostenibles y centrados en las personas. Desarrollado desde 2023, el programa se ha consolidado como un pilar fundamental de la cultura organizacional del hospital.

“Este reconocimiento nos llena de orgullo y reafirma nuestro compromiso con el bienestar integral de nuestro talento humano. ‘Nos cuidamos para cuidar’ refleja la esencia de nuestro modelo institucional, que pone a las personas en el centro y promueve una cultura basada en el cuidado integral de la salud, la innovación, la excelencia y la diversidad. Nuestro equipo es parte fundamental del hospital, y su calidad de vida es esencial para garantizar una atención segura, humana y empática”, afirmó María del Rosario Curi, subdirectora de Gestión Humana.

Un reconocimiento a un modelo de bienestar que transforma y protege

La Fundación ORP resaltó la capacidad del programa para integrar acciones preventivas, acompañamiento especializado y soluciones innovadoras que fortalecen el bienestar integral de los colaboradores.

Entre sus resultados más significativos se encuentran:

· Reducción del índice de masa corporal (IMC) promedio de la institución.

· Disminución de casos de hipertensión y obesidad en colaboradores.

· Cero diagnósticos de enfermedades laborales reportados durante la vigencia del programa.

· Mayor participación en actividades de bienestar, educación y salud mental.

Estos avances son evidencia del compromiso del Hospital Serena del Mar con la construcción de una organización saludable, coherente con su modelo de Atención Centrada en la Persona y con el legado de calidad y excelencia de su operador, la Fundación Santa Fe de Bogotá.

Compromiso permanente con la excelencia y el bienestar

El Hospital Serena del Mar continúa fortaleciendo su posición como institución líder en la región Caribe, consolidando prácticas responsables y una cultura organizacional orientada al bienestar, la seguridad y el desarrollo integral del talento humano.

Este reconocimiento internacional se suma a los logros alcanzados en los últimos años, incluyendo certificaciones internacionales y distinciones por sus buenas prácticas empresariales, sociales y su enfoque de Atención Centrada en la Persona. Con este nuevo hito, el hospital reafirma su propósito de seguir impulsando ambientes laborales saludables que sirvan como referente para otras organizaciones del país y de la región.