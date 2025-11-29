Fundación Sacyr y Ecosistemas del Dique entregan aula de informática

En el marco de la Semana de la Fundación Sacyr, la Fundación Sacyr y la Concesión Ecosistemas del Dique realizaron la entrega oficial de un aula de informática completamente dotada a la Institución Educativa del corregimiento de Evitar, en el municipio de Mahates. Este aporte conjunto reafirma el compromiso de ambas entidades con la educación, el cierre de brechas digitales y la generación de oportunidades para las comunidades del Canal del Dique.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El nuevo espacio educativo incluye 20 computadores, mobiliario adecuado, equipos periféricos, licencias tecnológicas y antivirus, conformando un aula moderna que beneficiará a más de 600 estudiantes de manera directa y cerca de 1.800 habitantes del corregimiento de forma indirecta, incluidos jóvenes y adultos que participan en procesos de nivelación académica.

Un proyecto que nace desde las necesidades de la comunidad

La iniciativa surgió a partir de un diagnóstico comunitario que identificó necesidades tecnológicas dentro de la institución educativa. En coherencia con el Plan de Responsabilidad Ambiental y Social –PRAS– de Ecosistemas del Dique, y en articulación con la Fundación Sacyr, se decidió impulsar un proyecto de fortalecimiento institucional orientado a reducir la brecha digital mediante la dotación de un aula de informática. Con esta entrega, los estudiantes cuentan ahora con herramientas que potenciarán su aprendizaje y el desarrollo de competencias digitales fundamentales para su futuro.

Importancia del proyecto

La nueva aula de informática fortalece las capacidades tecnológicas y pedagógicas de la institución, al permitir el acceso equitativo a herramientas digitales, el desarrollo de competencias tecnológicas, la actualización de contenidos educativos y la reducción de brechas en zonas rurales. Además, contribuye a la alfabetización digital y se alinea con los principios de participación comunitaria de los Principios de Ecuador, promoviendo la escucha activa y el trabajo conjunto con los grupos de interés.

Un compromiso que transforma

Con esta entrega, la Fundación Sacyr y Ecosistemas del Dique reafirman su compromiso con el desarrollo social del territorio, impulsando una educación inclusiva, equitativa y de calidad para los niños, jóvenes y adultos del corregimiento de Evitar.