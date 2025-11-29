Feria de Seguridad Vial en Turbaco organizada por Autopistas del Caribe

De acuerdo con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en 2024 se registraron 8.030 fallecimientos por siniestros viales en Colombia. Esta cifra evidencia un desafío nacional que requiere acciones constantes de prevención, especialmente en los corredores con alto flujo vehicular.

Comprometida con el bienestar y la seguridad de sus usuarios, Autopistas del Caribe realizó la Feria de Seguridad Vial en el Puesto de Control de Turbaco (PR 95+800 RN 9005).

La jornada se desarrolló en articulación con la Policía de Tránsito y Transporte, el Departamento Administrativo de Tránsito y Transportes, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Gobernación de Bolívar, reuniendo a motociclistas, conductores y peatones del municipio.

Durante la actividad, alrededor de 300 asistentes participaron en dinámicas pedagógicas orientadas a:

• Uso correcto del casco y elementos de protección.

• Reconocimiento de señales de tránsito y límites de velocidad.

• Identificación de puntos ciegos para prevenir choques.

• Prevención del microsueño.

• Recomendaciones para viajes largos.

• Ejercicios prácticos de movilidad segura, guiados por instructores especializados.

Esta iniciativa se realizó previo a la temporada decembrina, uno de los periodos de mayor movilidad en el país, reforzando la importancia de adoptar comportamientos seguros y responsables en la vía.

Estas ferias de seguridad vial se han consolidado como espacio de diálogo y formación comunitaria, acercando a las entidades a los ciudadanos y fortaleciendo la cultura vial en el corredor Cartagena – Barranquilla.

Autopistas del Caribe continuará impulsando acciones que contribuyan a reducir la siniestralidad y garantizar condiciones más seguras para quienes transitan diariamente por la vía.