Este domingo será el Ironman 70.3: así estará la movilidad durante la competición deportiva

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte - DATT, informa a la ciudadanía el plan de manejo de tránsito que se implementará este domingo, 30 de noviembre con motivo del Ironman 70.3.

Cierres viales

Desde las 4:30 a.m. y hasta las 9:00 a.m. se aplicará cierre vial en Avenida Blas de Lezo.

* Se mantendrá restringida la circulación dentro del Centro Histórico desde las 4:30 a.m. hasta las 4:00 p.m.

• En la Avenida Santander, calzada sentido Bocagrande - Crespo.

• Glorieta de la Avenida Santander con Avenida Blas de Lezo.

• Camellón de los Mártires frente a los antiguos teatros.

• Carrera 8 (Iglesia de la Tercera Orden con calle Larga).

• Calle Baloco.

• Boquetillo.

• Paz y Concordia.

• Las Tenazas.

• Avenida Rafael Núñez con carrera 2da del Cabrero.

• Marbella hasta las calles 47 y 48.

• Crespo en Hotel Corales de Indias.

• Calle 70 – Club de Suboficiales.

• Cruce hacia Punta Canoas.

• Cruce Pontezuela – Bayunca.

• Km 20 hacia Barranquilla, hasta Lomita Arena.

Contraflujo

• A partir de las 5:00 a.m. y hasta la 1:00 pm , se aplicará contraflujo desde el Parque de la Marina hasta Pontezuela, en el carril contiguo a las murallas.

Debajo del puente de Marbella los vehículos podrán tomar hacia carrera primera de Crespo o el puente Romero Aguirre hacia Torices, hasta su lugar de destino.

• En Vía al Mar hasta el peaje de Marahuaco

Desvíos

• Desde Zona Norte y La Boquilla hacia Bocagrande podrán continuar por contraflujo en la Avenida Santander.

• Desde Bocagrande hacia el Aeropuerto. Entre las 05:30 am y las 9:00 am tomar contraflujo habilitado en la Avenida Santander, seguir por carrera primera hacia calle 70 de Crespo, hasta el Aeropuerto.

• Desde Bocagrande hacia Aeropuerto. Desde las 09:00 am podrán tomar por Avenida Blas de Lezo, calle del Arsenal, Avenida del Pedregal, Puente Heredia, Calle 30 hacia la Carrera 17 (Paseo Bolívar), hacia puente Romero Aguirre, hacia Aeropuerto.

• Desde el Aeropuerto hacia Bocagrande, tomar calle 70 en Crespo, carrera primera hacia retorno por contraflujo en Avenida Santander, hasta lugar de destino.

• Para dirigirse hacia el resto de la ciudad desde Bocagrande, tomar el contraflujo y pasar por el puente de Marbella , tomar la carrera primera de Crespo, seguir por el puente Romero Aguirre, hasta su lugar de destino.

• En Getsemaní, los desvíos se harán hacia la calle del Arsenal.

• Para desplazarse entre Barranquilla y Cartagena tomar por la vía de La Cordialidad.

Todos los actores viales deben tener en cuenta que:

• Una vez termine la modalidad de natación, se habilita la Avenida Blas de Lezo, Avenida Venezuela, Camellón de los Mártires, Calle Media Luna y Calle Larga hacia Bocagrande. (Se estima sobre las 9:00 am).

• Una vez termine la modalidad de ciclismo, se habilita la Avenida Santander y Vía al Mar. (Se estima a las 1:00 pm)

• Modalidad de atletismo se realizará en el Centro Histórico. El cierre de vías de este sector será a las 4:30 a.m.

•Se habilita circuito de circulación por la calle de la Cruz, calle del Bouquet, Avenida Carlos Escallón, calle del Tablón, para conectar con calle Panamá hacia Avenida Daniel Lemaitre hasta su lugar de destino.